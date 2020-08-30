Месси не прибыл в расположение "Барселоны" для прохождения тестов

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфликт с клубом. Он отказался приехать на базу "сине-гранатовых", чтобы сдать тест на коронавирус.

По информации Mundo Deportivo, все футболисты "Барселоны" должны были приехать на базу к определенному времени в диапазоне с 8:00 до 12:00. Месси должен был появиться в 10:15, но не приехал. При этом Луис Суарес и Артуро Видаль, которые не входят в планы нового тренера каталонцев Рональда Кумана, присутствовали при медосмотре.

Ранее стало известно, что Месси не планирует тренироваться с "Барселоной", поскольку уверен, что его контракт с клубом можно считать разорванным. Главным претендентом на аргентинца считается "Манчестер Сити". Лионель уже провел переговоры с рулевым "горожан" Хосепом Гвардиолой и хочет присоединиться только к этой команде.

"Барселона" все еще пытается убедить Месси остаться, но если и продаст его, то лишь в случае выплаты суммы отступных в размере 700 миллионов евро. Футболист же рассчитывает уйти на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в соглашении.