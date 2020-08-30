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30.08.2020 10:13
Рубрика: В мире

Мигранты переполнили итальянский остров Лампедуза

Текст: Александр Гусаров

Расположенный к юго-западу от Мальты итальянский остров Лампедуза оказался в критической ситуации из-за резкого притока нелегалов в последние дни. Как сообщает РИА Новости, в ночь на воскресенье катера береговой охраны Италии спасли в Средиземном море около 450 мигрантов, которые терпели бедствие примерно в четырех морских милях от Лампедузы​​​. Спасенные люди, несмотря на протесты местных жителей, были доставлены в торговый порт острова.

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Проживающие на Лампедузе итальянцы уже давно протестуют против прибытия нелегалов, которые в массовом порядке стремятся перебраться в ЕС из Африки. Центр временного содержания мигрантов на Лампедузе, рассчитанный всего на 95 человек, в настоящее время переполнен и принимает около 1,5 тысячи беженцев.

Уточняется, что только за минувшие сутки на итальянский остров прибыли около 30 небольших лодок, которые доставили туда в общей сложности примерно 500 человек. В этой связи группа местных граждан во главе с бывшим сенатором от оппозиционной партии "Лига" Анджелой Маравентано организовали в порту протест, пытаясь помешать высадке мигрантов на берег.

"Лампедуза более не может находиться в такой ситуации. Либо правительство немедленно примет меры, либо весь остров объявит забастовку. Я более не могу контролировать сложившуюся чрезвычайную ситуацию. Забастовку объявит сама администрация, мы закроем все", - заявил мэр Лампедузы Тото Мартелло.

Фото: REUTERS/Max Rossi
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Ситуация на переживающей миграционный кризис Лампедузе аналогична тому, что происходит с греческим островом Лесбос. На этот расположенный в Эгейском море остров также в массовом порядке пытаются перебраться нелегалы из соседней Турции, что привело к переполнению лагерей для размещения беженцев и вызвало протесты местного греческого населения.

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