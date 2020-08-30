Минпросвещения: Вакцинация учителей от COVID будет добровольной

Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования ведомства Евгений Семченко.

- Прививка - всегда дело добровольное. Во многих субъектах люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, но и исходя из своего собственного состояния здоровья, - цитирует его KP.Ru. - Никто "добровольно-принудительно" никаких коронавирусных прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет - делает, не хочет - может отказаться.

При этом он все-таки рекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа.

Также Евгений Семченко рекомендовал родителям, если они сталкиваются с поборами в школе, сразу сообщать об этом в прокуратуру, местные органы управления образованием и в Минпросвещения.