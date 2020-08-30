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30.08.2020 13:04
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Вакцинация учителей от COVID будет добровольной

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования ведомства Евгений Семченко.

- Прививка - всегда дело добровольное. Во многих субъектах люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, но и исходя из своего собственного состояния здоровья, - цитирует его KP.Ru. - Никто "добровольно-принудительно" никаких коронавирусных прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет - делает, не хочет - может отказаться.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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При этом он все-таки рекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа.

Также Евгений Семченко рекомендовал родителям, если они сталкиваются с поборами в школе, сразу сообщать об этом в прокуратуру, местные органы управления образованием и в Минпросвещения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Прививки и вакцинация

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