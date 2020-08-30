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30.08.2020 18:52
Рубрика: В мире

МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны

Текст: Александр Гусаров

Автомобиль милиции поврежден в воскресенье на площади Независимости. Как передает ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Белоруссии.

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"30 августа около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его, - говорится в сообщении. - Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий".

В результате трое человек были задержаны и доставлены в Ленинское РУВД Минска. "Среди задержанных - тренер по футболу 1986 года рождения; участник фанатского движения известного футбольного клуба 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности, - уточнили в МВД. - Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные - жители Минска".

Напомним, что 30 августа на площади Независимости в центре белорусской столицы проходит очередная протестная демонстрация. По данным информагентств, в городе возникли перебои с мобильной связью. Короткая стычка между демонстрантами и силовиками в штатском, которые пытались задерживать людей, произошла возле здания КГБ. Во второй половине дня колонна протестующих вплотную подошла к Дворцу Независимости, где располагается резиденция президента республики Александра Лукашенко.

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