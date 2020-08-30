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30.08.2020 20:05
Рубрика: Общество

За честь и Победу

Более 12 000 советских солдат остались лежать в китайской земле, отдав жизни в борьбе с японскими захватчиками
Текст: Виктор Авдеев
Российская газета - Спецвыпуск № 193(8247)
Во время ожесточенной войны, множество советских военнослужащих погибло на территории Китая.
Памятник Александру Фирсову в Дунине. Фото: Медиакорпорация Китая Памятник Александру Фирсову в Дунине. Фото: Медиакорпорация Китая
Памятник Александру Фирсову в Дунине. Фото: Медиакорпорация Китая

Более 50 памятников советским воинам за освобождение Китая от японских захватчиков в годы Второй мировой войны было сооружено в разных городах Китая, таких как Харбин, Чанчунь, Шэньян, Далянь и др. Эти памятники советским солдатам являются историческими свидетельствами боевой дружбы, а также служат прочным фундаментом развития китайско-российской сотрудничества.

Памятник Александру Фирсову в Дунине. Пулеметчик 567-го стрелкового полка младший сержант Фирсов отличился в бою 11 августа 1945 года за город Дунин. При прорыве укрепленного района первым проник к вражескому доту и израсходовав боеприпасы, закрыл своим телом его амбразуру. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 августа 1945 года посмертно. Награжден орденом Ленина.

Мемориал павших героев Кантонского восстания.

Мемориал павших героев Кантонского восстания. Месторасположение: КНР, провинция Гуандун, город Гуанчжоу .

Памятник представляет собой развернутую книгу из мрамора, лежащую на постаменте.

В 1927 году, после подавления Кантонского восстания, войсками Гоминьдана было разгромлено Генконсульство СССР в Гуанчжоу. 14 декабря 1927 года были расстреляны пятеро сотрудников Генконсульства.

В 1954 году в мемориальном парке жертв Кантонского восстания властями провинции Гуандун был установлен памятник погибшим советским дипломатам. Памятник расположен перед павильоном "Кровные узы китайского и советского народа".

Фото: Медиакорпорация Китая
Сражаясь плечом к плечу, народы КНР и РФ заложили узы великой дружбы

На левой странице памятника выгравированы слова одного из руководителей Кантонского восстания 1927 года: "Пусть вечно процветает боевая дружба между народами двух стран - Китая и Советского Союза. Чэнь Юй. 1 октября 1964 года", на правой странице написано: "11 декабря 1927 года рабочий класс и революционные солдаты Гуанчжоу под руководством Коммунистической партии Китая провели грандиозное вооруженное восстание. Во время Кантонского восстания советский народ оказал китайскому народу бескорыстную поддержку. После поражения восстания вице-консул Советского Союза и другие работники советского консульства были убиты контрреволюционерами. Они погибли с честью, проявив великий дух пролетарского интернационализма и бесстрашный революционный героизм! Вечная слава советским товарищам, погибшим в дни Кантонского восстания!".

Монумент советским воинам-освободителям, Люйшунь (Порт-Артур).

Монумент советским воинам-освободителям, Люйшунь (Порт-Артур). Сегодня этот мемориальный комплекс является самым большим русским воинским захоронением за рубежом.

Памятник советским воинам в районе Люйшунькоу города Далянь.

Памятник советским воинам в районе Люйшунькоу города Далянь.

Памятник в форме трехступенчатого обелиска, высота центрального столпа составляет 30 метров, перед ним пятиметровая бронзовая фигура советского воина с автоматом в руках. Обелиск стоит на постаменте, являющемся помещением Музея освобождения Северо-Востока Китая. Памятник сооружен в честь советских воинов, героически погибших при разгроме японского империализма. Первоначально памятник назывался "Освобождение" и находился в центре города Далянь на Народной площади (бывшей площади Сталина). В сентябре 1999 года был перенесен на нынешнее место.

Мемориал советским воинам, павшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японской оккупации. Российское военное кладбище в Лушуне близ города Далянь.

Памятник советским воинам (Маньчжурия).

Памятник советским воинам (Маньчжурия). Установлен в память о разгроме японских вооруженных сил в Маньчжоу-го и освобождении Китая в 1945 году.

Памятник высотой 17,2 метра в виде высокой стелы, увенчанный эмблемой советской Красной армии. В верхней части на лицевой стороне закреплен макет герба СССР, в нижней части - барельеф с изображением советских воинов и плита с надписью на русском языке. Памятник был построен в 1945 году в честь советских воинов, погибших при разгроме японского милитаризма. На основании памятника на русском языке высечено: "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и свободу Советского Союза", "Здесь похоронены павшие смертью храбрых в боях за честь и победу Советского Союза. Забайкальский фронт. Август 1945 г. Маньчжурия".

Памятник советским воинам (Маньчжурия).

Памятник советским воинам в уезде Хутоу городского округа Хулинь.

Белый обелиск высотой 9,7 м, в верхней части - пятиконечная звезда. В нижней части памятника имеется табличка с надписью на русском языке: "Слава Сталину - генералиссимусу Советского Союза. В память разгрома укрепленного района войсками 1-го Дальневосточного фронта и освобождения города Хутоу от японских захватчиков. Август 1945 год". Памятник внесен в перечень объектов культурного наследия провинции Хэйлунцзян. В 2015 году в ходе работы представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР имевшийся список погибших был дополнен, всего было установлено 505 имен советских военнослужащих. В 2016 году было дополнительно установлено 271 имя погибших в боях за укрепрайон.

Могила и памятник двум советским военным советникам (Парк Элин района Юйчжун города Чунцин).

В парке Элин района Юйчжун города Чунцин расположена могила и памятник двум советским военным советникам.

Надпись на памятнике с макетом серпа и молота в обрамлении венка и надписями на китайском и русском языках гласит: "Здесь похоронен прах офицеров-добровольцев СССР Сторфа и Катнова, погибших во время Антияпонской войны". Указанные на памятнике фамилии Сторфа и Катнова в действительности - псевдонимы полковника Скокова Петра Лаврентьевича и майора Котолупенко Василия Дмитриевича, являвшимися военными советниками при китайском правительстве в Чунцине и погибшими там 1 мая 1941 и 15 ноября 1940 года.

Мемориальный комплекс советским и монгольским воинам в городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).

Мемориальный комплекс советским и монгольским воинам в городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).

Изначально памятник был сооружен в 1945 году, здесь же в братской могиле погребены 60 советских и монгольских воинов из состава советско-монгольской конно-механизированной группы Забайкальского фронта (командующий - дважды Герой Советского Союза генерал армии И.А. Плиев).

Памятник советским воинам в городе Муданцзян.

Памятник советским воинам в городе Муданцзян.

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