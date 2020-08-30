Более 50 памятников советским воинам за освобождение Китая от японских захватчиков в годы Второй мировой войны было сооружено в разных городах Китая, таких как Харбин, Чанчунь, Шэньян, Далянь и др. Эти памятники советским солдатам являются историческими свидетельствами боевой дружбы, а также служат прочным фундаментом развития китайско-российской сотрудничества.
Памятник Александру Фирсову в Дунине. Пулеметчик 567-го стрелкового полка младший сержант Фирсов отличился в бою 11 августа 1945 года за город Дунин. При прорыве укрепленного района первым проник к вражескому доту и израсходовав боеприпасы, закрыл своим телом его амбразуру. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 августа 1945 года посмертно. Награжден орденом Ленина.
Мемориал павших героев Кантонского восстания. Месторасположение: КНР, провинция Гуандун, город Гуанчжоу .
Памятник представляет собой развернутую книгу из мрамора, лежащую на постаменте.
В 1927 году, после подавления Кантонского восстания, войсками Гоминьдана было разгромлено Генконсульство СССР в Гуанчжоу. 14 декабря 1927 года были расстреляны пятеро сотрудников Генконсульства.
В 1954 году в мемориальном парке жертв Кантонского восстания властями провинции Гуандун был установлен памятник погибшим советским дипломатам. Памятник расположен перед павильоном "Кровные узы китайского и советского народа".
На левой странице памятника выгравированы слова одного из руководителей Кантонского восстания 1927 года: "Пусть вечно процветает боевая дружба между народами двух стран - Китая и Советского Союза. Чэнь Юй. 1 октября 1964 года", на правой странице написано: "11 декабря 1927 года рабочий класс и революционные солдаты Гуанчжоу под руководством Коммунистической партии Китая провели грандиозное вооруженное восстание. Во время Кантонского восстания советский народ оказал китайскому народу бескорыстную поддержку. После поражения восстания вице-консул Советского Союза и другие работники советского консульства были убиты контрреволюционерами. Они погибли с честью, проявив великий дух пролетарского интернационализма и бесстрашный революционный героизм! Вечная слава советским товарищам, погибшим в дни Кантонского восстания!".
Монумент советским воинам-освободителям, Люйшунь (Порт-Артур). Сегодня этот мемориальный комплекс является самым большим русским воинским захоронением за рубежом.
Памятник советским воинам в районе Люйшунькоу города Далянь.
Памятник в форме трехступенчатого обелиска, высота центрального столпа составляет 30 метров, перед ним пятиметровая бронзовая фигура советского воина с автоматом в руках. Обелиск стоит на постаменте, являющемся помещением Музея освобождения Северо-Востока Китая. Памятник сооружен в честь советских воинов, героически погибших при разгроме японского империализма. Первоначально памятник назывался "Освобождение" и находился в центре города Далянь на Народной площади (бывшей площади Сталина). В сентябре 1999 года был перенесен на нынешнее место.
Мемориал советским воинам, павшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японской оккупации. Российское военное кладбище в Лушуне близ города Далянь.
Памятник советским воинам (Маньчжурия). Установлен в память о разгроме японских вооруженных сил в Маньчжоу-го и освобождении Китая в 1945 году.
Памятник высотой 17,2 метра в виде высокой стелы, увенчанный эмблемой советской Красной армии. В верхней части на лицевой стороне закреплен макет герба СССР, в нижней части - барельеф с изображением советских воинов и плита с надписью на русском языке. Памятник был построен в 1945 году в честь советских воинов, погибших при разгроме японского милитаризма. На основании памятника на русском языке высечено: "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и свободу Советского Союза", "Здесь похоронены павшие смертью храбрых в боях за честь и победу Советского Союза. Забайкальский фронт. Август 1945 г. Маньчжурия".
Памятник советским воинам в уезде Хутоу городского округа Хулинь.
Белый обелиск высотой 9,7 м, в верхней части - пятиконечная звезда. В нижней части памятника имеется табличка с надписью на русском языке: "Слава Сталину - генералиссимусу Советского Союза. В память разгрома укрепленного района войсками 1-го Дальневосточного фронта и освобождения города Хутоу от японских захватчиков. Август 1945 год". Памятник внесен в перечень объектов культурного наследия провинции Хэйлунцзян. В 2015 году в ходе работы представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР имевшийся список погибших был дополнен, всего было установлено 505 имен советских военнослужащих. В 2016 году было дополнительно установлено 271 имя погибших в боях за укрепрайон.
В парке Элин района Юйчжун города Чунцин расположена могила и памятник двум советским военным советникам.
Надпись на памятнике с макетом серпа и молота в обрамлении венка и надписями на китайском и русском языках гласит: "Здесь похоронен прах офицеров-добровольцев СССР Сторфа и Катнова, погибших во время Антияпонской войны". Указанные на памятнике фамилии Сторфа и Катнова в действительности - псевдонимы полковника Скокова Петра Лаврентьевича и майора Котолупенко Василия Дмитриевича, являвшимися военными советниками при китайском правительстве в Чунцине и погибшими там 1 мая 1941 и 15 ноября 1940 года.
Мемориальный комплекс советским и монгольским воинам в городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).
Изначально памятник был сооружен в 1945 году, здесь же в братской могиле погребены 60 советских и монгольских воинов из состава советско-монгольской конно-механизированной группы Забайкальского фронта (командующий - дважды Герой Советского Союза генерал армии И.А. Плиев).
Памятник советским воинам в городе Муданцзян.