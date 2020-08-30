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30.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Текст: Георгий Панин
Российский рубль в последние недели не реагирует на положительный настрой глобальных рынков акций и устойчивость нефтяных контрактов. Но все может измениться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения:

Фото: iStock
ОПЕК+ планирует усилить дисциплину по выполнению нефтяной сделки

- К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики. Восстановление рынков акций, - поясняет эксперт, -обусловлено прохождением острой фазы гуманитарно-экономического кризиса и реальным прогрессом в разработке противовирусных препаратов.

Наблюдается и постепенное возвращение потребительского спроса, в большинстве стран происходит загрузка производственных мощностей, остановленных в марте-апреле 2020 года. Тем не менее, видится, что этап интенсивного роста рисковых активов подходит к завершению. Существует вероятность затухания покупательного спроса.

Товарный рынок пока тоже стабилен. Приверженность договоренностям стран-членов картеля ОПЕК+ в сохранении низких уровней производства и ускорение мировых бизнес-процессов привели к балансу рынка энергоносителей. Спрос и предложение стабилизировались. Более того, отчетливо виден тренд на снижение запасов сырья в США, что говорит и об активизации американского производства.

Ураган в Мексиканском заливе, усиливший во второй декаде августа рост нефти, 27 августа стал сбавлять обороты. Погодная премия в котировках сырья снижается, что отбросило Brent от полугодовых максимумов у 46,5 к 45 долларам за баррель. В общем, нахождение баланса интересов покупателей и продавцов сырья может привести к некоторому ослаблению среднесрочного восходящего тренда рынка энергоносителей.

Несмотря на сохраняющийся долгосрочный потенциал, нельзя исключать и краткосрочного усиления позиций фондовых медведей товарной секции. Последний факт может оказывать давление на валюты стран, ориентированных на экспорт сырья.

На таком внешнем фоне российская валюта так и не смогла продемонстрировать укрепление. Напротив, в августе рубль стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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В случае сохранения геополитической неопределенности на внешней орбите может последовать дальнейшее ослабление рубля. Тогда ближайшим ориентиром на сентябрь выступит область 77,5-78 по валютной паре USD/RUB. Евро может краткосрочно протестировать значения выше 90.

Нынешний скачок иностранных валют мы рассматриваем как временное явление из-за реакции инвесторов на вероятные недружественные шаги международных партнеров. Фундаментальные основы отечественной экономики достаточно устойчивы, что со временем способно привести к нивелированию большей части августовского падения рубля. В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рублей за доллар США.

Деэскалация геополитической обстановки снизит риск-премию в валютных парах. И способна привести к укреплению рубля даже на фоне вероятного развития коррекционных тенденций рынка энергоносителей и биржевых индексов.

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