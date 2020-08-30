НКО получат два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Два миллиарда рублей получат некоммерческие организации на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии. Итоги специального конкурса Фонда президентских грантов подвел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Заявки принимались по нескольким направлениям. Самые популярные - социальное обслуживание и охрана здоровья граждан. Проекты могут быть запущены уже с 1 сентября.

"Сейчас мы распределили 2 миллиарда рублей от государства и 1 миллиард 250 миллионов рублей от спонсоров на 900 проектов из 78 регионов страны. Среди них поддержка врачей, волонтерство, поддержка людей старшего поколения", - сообщил Кириенко.

Напомним, ранее по распоряжению Владимира Путина Фонду президентских грантов было дополнительно выделено три миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом. Из них в июне в рамках обычного конкурса уже был распределен один миллиард рублей на 500 проектов, связанных с этой тематикой.

Специальный конкурс Фонда президентских грантов внеплановый и стал уже третьим в 2020 году. Поэтому всего в этом году поддержку получат 5319 проектов и общая сумма финансирования составит беспрецедентные 10,7 млрд рублей.

Новый конкурс был проведен в рекордно короткие сроки. "Мы закончили прием заявок только 19 июля, а сегодня уже распределили деньги. Обычно у нас уходит до 2,5 месяца на проведение экспертизы, сейчас меньше 1,5 месяца", - подчеркнул Кириенко. Это было сделано для того, чтобы деньги как можно скорее дошли до некоммерческих организаций, и они смогли приступить к своим проектам.

Интересно, что победу смогли одержать 88 НКО, которые прежде никогда не участвовали в подобных конкурсах и 149 организаций, которые раньше участвовали, но не побеждали. Всего в конкурсе участвовали 3868 проектов.

Новый конкурс на получение грантов начнется уже с 1 сентября, чтобы средства пришли в начале 2021 года

Сергей Кириенко также отметил, что принцип Фонда президентских грантов - абсолютная открытость, прозрачность, поэтому принято также решение публиковать "черные списки" некоммерческих организаций, хуже всего реализовавших проекты. "Мы считаем, что лучших должны знать и брать с них примеры. Но и тех, у кого что-то не получилось, тоже нужно знать", - подчеркнул он. При этом представитель Кремля пояснил, что такие НКО будут разделены на две категории: те, у кого не получилось злонамеренно, и те, у кого не было злого умысла, просто "что-то не получилось". Те организации, которые намеренно прибегли к махинациям, попадут в "черный список" и больше не будут работать с фондом. Те же, кто не сделал ничего недобросовестного, снова смогут принять участие в конкурсе, но их неудачные кейсы также будут опубликованы.

Отдельно Кириенко подчеркнул, что хищение средств президентских грантов, выделенных НКО, повлечет уголовную ответственность, хотя такие случаи носят пока единичный характер. "Это все-таки деньги федерального бюджета, поэтому, если кто-то их попробовал украсть, то их не просто попросят вернуть - материалы будут направлены в правоохранительные органы и закончится все уголовным делом", - заметил он.

Победу смогли одержать 88 НКО, которые прежде никогда не участвовали в подобных конкурсах

Новый конкурс на получение грантов президента России начнется уже с 1 сентября, чтобы НКО могли получить средства в начале 2021 года. "Такого тоже еще никогда не было, у нас всегда конкурсы объявлялись уже практически в соответствующем году", - подчеркнул Кириенко и пояснил, что если конкурс объявлять в январе, то средства победители на свои проекты получат в мае. "Жалко времени. В первом полугодии люди тоже нуждаются в поддержке некоммерческих организаций, а некоммерческие организации - в поддержке государства", - отметил представитель Кремля.