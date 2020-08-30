Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая планету, не повлияла на загрузку железнодорожного коридора между Китаем и Европой. Точнее повлияла, только - неожиданно - в лучшую сторону.

Так, по данным Железнодорожной корпорации Китая, в первую половину нынешнего года число грузовых поездов, курсировавших между Китаем и европейскими странами через Россию и Казахстан, составило 5122, подскочив на 36 процентов в годовом исчислении. Такого роста не наблюдалось даже в "тучные" годы. Только в июне 2020 года железнодорожная составляющая Нового Шелкового пути (НШП) приняла 1169 поездов, что стало рекордом. В том числе за первые шесть месяцев года грузовыми поездами по маршруту Китай - Европа перевезена 461 тысяча двадцатифутовых контейнеров (TEU), что на 41 процент больше, чем в 2019 году.

Железнодорожное сообщение между востоком и западом континента играет важную роль в глобальной борьбе с COVID-19: именно по рельсам доставлено огромное количество противоэпидемических средств в пострадавшие от коварной заразы страны и регионы. Сначала медицинские грузы "текли" в сторону Китая, а затем, когда ситуация в Поднебесной стабилизировалась, уже Китай начал направлять лекарственные препараты, средства защиты и медицинское оборудование в западную часть Евразии. С января по июнь этого года грузовые поезда Китай - Европа перевезли 27 тысяч тонн противоэпидемических грузов. И это особенно актуально в связи с тем, что объемы грузовых перевозок по воздуху и морем сильно снизились из-за той же пандемии.

Китай заинтересован в перевозке своих товаров в Европу по сухопутному коридору не только из-за реально коротких сроков доставки, но и учитывая контроль морских коммуникаций со стороны США на всем морском пути от Шанхая до Суэцкого канала, - считают эксперты Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Поэтому Поднебесная делает ставку именно на НШП, а дальнейшее строительство его инфраструктуры тесно связано с созданием "цифрового Шелкового пути", который предлагает потребителям китайских товаров новый уровень логистики и ретейла благодаря внедрению современных технологий.

"Цифровой Шелковый путь" по своему духу соответствует принципам индустрии 4.0 и государственной программе КНР "Сделано в Китае - 2025", в рамках которой планируется качественный рост автоматизации промышленности и технологической модернизации, уверены специалисты РАСПП.

Объемы грузовых перевозок по воздуху и морем заметно сократились из-за пандемии коронавируса. Порт Яньтянь в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай, май 2020 года. Фото: REUTERS

"Разворачивающаяся технологическая революция четвертого уклада заставила Китай придать инициативе "Один пояс и один путь" инновационную окраску, - рассказала "ДК" аспирант кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ им. Ломоносова Лю Ижу. - Это программа цифровизации НШП. Она неразрывно связана с цифровой трансформацией всей китайской экономики. Приоритетом здесь является превращение Китая в ведущую интернет-державу, внедрение новых технологий во все сферы социальной жизни и экономики. Программа "Сделано в Китае - 2025" позиционируется как "дорожная карта" перехода от модели экстенсивного развития, обеспечившего КНР выдающиеся экономические результаты, - к инновационному, основанному на локальных инновациях, без отрицания инноваций внешних. Цель - удовлетворить прежде всего внутренний спрос, не забывая, конечно, о наращивании экспорта. Когда мы говорим о цифровизации НШП, то имеем в виду инновационное развитие Китая. Основной упор здесь делается на развитие таких IT-компаний-лидеров, как Alibaba, Huawei, Lenovo, НР и других, которые входят в число мировых лидеров интернет-коммерции. Все эти фирмы активно работают на маршрутах инициативы "Один пояс и один путь". Формирование "цифрового Шелкового пути" - не дань моде на цифровизацию, охватившую весь цивилизованный мир. В Китае уже давно осознали, что четвертая промышленная революция, ядром которой является цифровизация, становится новым витком развития мировой экономики. От нее зависит исход конкуренции стран, это ключевой инструмент реализации "китайской мечты" - позиционирование КНР как сильного инновационного государства", - резюмирует Лю Ижу.

Мнение

Евгений Авдокушин

Евгений Авдокушин, доктор экономических наук, профессор Экономического факультета МГУ им. Ломоносова:

Современный Китай - это бурлящий цифровой котел, который выплескивает свои идеи, наработки, технологии. Но "цифровой Шелковый путь" - это прежде всего цифровизация самого Китая. И только потом перенос своих возможностей на рынки других стран.

Прямая речь

Валерий Петров.

Валерий Петров, кандидат технических наук, доцент МГТУ "СТАНКИН", заместитель генерального конструктора по научной работе компании "СОЛВЕР":

Благодаря цифровизации на планете выстроилась новая среда, в которой все общаются на одном языке и все друг друга понимают. Цифровизация - прекрасная возможность на единой платформе общими усилиями создать продукт, востребованный на рынке. Поэтому цифровизация Шелкового пути - это переход от агрессивной конкуренции к общим знаниям стран, охваченных инициативой "Один пояс и один путь".

Справка

8 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о сотрудничестве России и Китая в рамках Евразийского экономического союза и трансъевразийского торгово-инфраструктурного проекта Экономического пояса Шелкового пути. Продвигаемый Китаем проект "Нового Шелкового пути" предполагает не просто возрождение древнего транспортного маршрута между Востоком и Западом, но масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии, и в первую очередь - Центральной Азии. По словам Владимира Путина, "речь идет о выходе в перспективе на новый уровень партнерства, подразумевающего общее экономическое пространство на всем Евразийском континенте".

Инициатива цифровизации НШП была объявлена на международной конференции "Один пояс и один путь" в мае 2017 года и подтверждена на XIX съезде КПК осенью того же года. "цифровой Шелковый путь" стал одним из приоритетных направлений КНР, направленных на сокращение производственных издержек, повышение глобальной конкурентоспособности китайской продукции и рост товарооборота со странами - участницами инициативы. Эти цели будут достигнуты путем развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, облачных технологий, интернета вещей, технологий больших данных, спутниковой системы навигации, сверхбыстрой широкополосной связи и др.