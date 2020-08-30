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30.08.2020 23:02
Рубрика: В мире

Новым премьером Ливана может стать кадровый дипломат

Текст: Максим Макарычев

Глава ливанской дипломатической миссии в Германии Мустафа Адиб с большой долей вероятности будет официально назначен президентом Ливана на пост премьер-министра этой ближневосточной страны в понедельник.

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В воскресенье Адиб заручился поддержкой основных партий для формирования нового правительства, сообщает Reuters. Прежний кабинет министров во главе с Хасаном Диабом столкнулся с тяжелым финансовым кризисом и ушел в отставку 10 августа из-за взрыва в порту Бейрута, в результате которого сдетонировало несколько тонн опасных химикатов.Президент Мишель Аун, христианин-маронит, должен встретиться с парламентскими блоками в понедельник на официальных консультациях по назначению нового премьер-министра. От него требуется выдвинуть кандидата, пользующегося наибольшей поддержкой среди депутатов.

Пост премьер-министра должен перейти к мусульманину-сунниту, согласно очередности, принятой в политической системе Ливана. В воскресенье кандидатура Адиба получила важную политическую поддержку со стороны бывших премьер-министров, включая Саада аль-Харири, который возглавляет крупнейшую суннитскую партию "Движение будущего". По словам высокопоставленного шиитского источника, доминирующие шиитские партии Ливана, поддерживаемая Ираном "Хезболла" и движение "Амаль", возглавляемое спикером парламента Набихом Берри, также назвали имя Адиба на консультациях. Наконец, такое же решение приняло Христианское свободное патриотическое движение, политический союзник "Хезболлы", которое было основано президентом Ауном и которое возглавляет его зять Гебран Бассил, сказал сам Бассил в интервью агентству.

Адиб имеет докторскую степень в области права и политологии и ранее работал советником Наджиба Микати, бывшего премьер-министра Ливана. Он находится в должности ливанского посла в Германии с 2013 года. После его назначения начнется процесс формирования нового правительства. Пока с президентом страны не будут согласованы кандидатуры членов нового кабинета, правительство Диаба продолжит исполнять свои обязанности.

Фото: Императорское Православное Палестинское Общество
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Любопытно, что Адиб должен быть назначен на пост премьера накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона, который примерил на себя роль посредника от международного сообщества по оказанию давления на ливанские власти с целью разрешения кризиса, который считается самым серьезным в Ливане со времен гражданской войны 1975-90 годов. В результате финансового кризиса ливанская валюта потеряла 80 процентов своей стоимости с октября, а вкладчики заблокировали свои вклады в, оказавшейся парализованной, банковской системе. В стране резко возросли показатели бедности и уровень безработицы. Ливан в мае после дефолта начал переговоры с Международным валютным фондом по своему огромному долгу с целью заручиться финансовой поддержкой организации, но они зашли в тупик из-за разногласий, усилившихся между ливанскими политиками по вопросу условий выделения средств МВФ.

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