Новым премьером Ливана может стать кадровый дипломат

Глава ливанской дипломатической миссии в Германии Мустафа Адиб с большой долей вероятности будет официально назначен президентом Ливана на пост премьер-министра этой ближневосточной страны в понедельник.

В воскресенье Адиб заручился поддержкой основных партий для формирования нового правительства, сообщает Reuters. Прежний кабинет министров во главе с Хасаном Диабом столкнулся с тяжелым финансовым кризисом и ушел в отставку 10 августа из-за взрыва в порту Бейрута, в результате которого сдетонировало несколько тонн опасных химикатов.Президент Мишель Аун, христианин-маронит, должен встретиться с парламентскими блоками в понедельник на официальных консультациях по назначению нового премьер-министра. От него требуется выдвинуть кандидата, пользующегося наибольшей поддержкой среди депутатов.

Пост премьер-министра должен перейти к мусульманину-сунниту, согласно очередности, принятой в политической системе Ливана. В воскресенье кандидатура Адиба получила важную политическую поддержку со стороны бывших премьер-министров, включая Саада аль-Харири, который возглавляет крупнейшую суннитскую партию "Движение будущего". По словам высокопоставленного шиитского источника, доминирующие шиитские партии Ливана, поддерживаемая Ираном "Хезболла" и движение "Амаль", возглавляемое спикером парламента Набихом Берри, также назвали имя Адиба на консультациях. Наконец, такое же решение приняло Христианское свободное патриотическое движение, политический союзник "Хезболлы", которое было основано президентом Ауном и которое возглавляет его зять Гебран Бассил, сказал сам Бассил в интервью агентству.

Адиб имеет докторскую степень в области права и политологии и ранее работал советником Наджиба Микати, бывшего премьер-министра Ливана. Он находится в должности ливанского посла в Германии с 2013 года. После его назначения начнется процесс формирования нового правительства. Пока с президентом страны не будут согласованы кандидатуры членов нового кабинета, правительство Диаба продолжит исполнять свои обязанности.

Любопытно, что Адиб должен быть назначен на пост премьера накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона, который примерил на себя роль посредника от международного сообщества по оказанию давления на ливанские власти с целью разрешения кризиса, который считается самым серьезным в Ливане со времен гражданской войны 1975-90 годов. В результате финансового кризиса ливанская валюта потеряла 80 процентов своей стоимости с октября, а вкладчики заблокировали свои вклады в, оказавшейся парализованной, банковской системе. В стране резко возросли показатели бедности и уровень безработицы. Ливан в мае после дефолта начал переговоры с Международным валютным фондом по своему огромному долгу с целью заручиться финансовой поддержкой организации, но они зашли в тупик из-за разногласий, усилившихся между ливанскими политиками по вопросу условий выделения средств МВФ.