3 сентября 2020 года в России и Китае отметят 75-летие Победы в антияпонской войне, этот день впервые будет праздноваться как дата 75-летия окончания Второй мировой войны.

26 июля в городе Чэндэ провинции Хэбэй к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков в августе 1945 года, возложили цветы. Фото: rs.gov.ru

Китайское издание Global Times, комментируя указ президента России о переносе этой даты, подчеркивает, что такое решение способствует "укреплению исторических основ и патриотических традиций, сохранению исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечению достойной памяти погибших при защите Отечества".

Предстоящие юбилейные торжества - серьезный повод вновь обратиться к давним событиям героической борьбы китайского народа с японскими агрессорами, вспомнить о помощи, которую Советский Союз оказывал в ней Китаю, и о том вкладе, который внес Китай в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны. Два фронта Второй мировой войны - Советского Союза с фашистской Германией и антияпонской войны в Китае - внесли значительный, если не решающий, вклад в общую победу над фашизмом.

Японская агрессия в Китае началась в 1931 году и привела за первые шесть лет к захвату территорий Северо-Восточного и Северного Китая. 7 июля 1937 года Япония, как один из участников антикоминтерновского пакта с Германией, атаковала китайские гарнизоны в предместьях Пекина. Подобно германской военной провокации в польском Гляйвице, использовавшейся как повод для начала войны с Польшей, японская армия по сходному сценарию спровоцировала перестрелку на пограничном мосту Марко Поло. Именно этот день - 7 июля, по мнению китайских историков, следует считать не только началом активной фазы борьбы против японской агрессии, но и началом Второй мировой войны.

Страна оказалась в крайне тяжелом положении. Слабо вооруженная и недостаточно обученная гоминдановская армия была не в состоянии сдержать наступление вторгшихся в Китай хорошо мобилизованных, подобно германскому вермахту, войск императорской Японии. Уже в первый месяц боев подразделения японской армии захватили Пекин, Тяньцзинь и обширный регион Северного Китая.

В июле 1937 года полномочный представитель гоминдановского правительства встретился с послом СССР в Китае Д.В. Богомоловым, попросив его о помощи в отражении японской агрессии. При этом китайский эмиссар отметил, что интересы Китая и Советского Союза в этом вопросе совпадают, потому что Китай был первой, а СССР - второй целью японской агрессии. В августе 1937 года лидер Гоминьдана и президент Китайской Республики Чан Кайши встретился с Богомоловым, на этой встрече были согласованы основные пункты будущего советско-китайского договора.

13 августа 1937 года началось сражение за Шанхай, а 21 августа министр иностранных дел китайского правительства Ван Чунхой и посол СССР в Китае Д.В. Богомолов подписали в Нанкине Договор о взаимном ненападении, который стал политической основой предоставления Советским Союзом помощи Китаю в борьбе с японскими захватчиками. Это событие оказало огромную политическую и моральную поддержку Китаю, всем патриотическим антияпонским силам, создало условия для оказания советской военной помощи Китаю. При этом одним из негласных условий договора было прекращение борьбы Гоминьдана с Коммунистической партией Китая, создание единого антияпонского фронта на базе сплочения всех патриотически настроенных сил.

23 сентября 1937 года Чан Кайши объявил о формировании единого фронта с коммунистами. Как отмечает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Ирина Сотникова, на основе согласованной программы в начале 1938 года была проведена частичная реорганизация китайского правительства в Нанкине. 1 июля 1938 года в качестве совещательного органа был создан Национально-политический совет, куда вошли представители КПК (Мао Цзэдун, Дун Биу и др.) и других политических партий и групп. Находившаяся под руководством КПК революционная база Шэньси-Ганьсу-Нинся была преобразована в Особый район Китайской Республики. 25 августа контролируемые Компартией части Красной армии в Северном Китае были реорганизованы в 8-ю армию, а позже в Центральном Китае была создана Новая 4-я армия, также находившаяся под контролем КПК. По договоренности с Чан Кайши в сентябре 1937 года 20-25 процентов будущих поставок советского оружия должны были выделяться именно этим армиям.

9 мая 2020 года сотрудники посольства РФ и представители Народного правительства побывали на советском воинском мемориале в уезде Чжанбэй, провинция Хэбэй.

Сталин сдержал свое обещание - СССР начал оказывать китайскому правительству активную помощь сразу же после подписания договора. В самый напряженный момент антияпонской войны - с октября 1937-го по февраль 1938 года - первая партия вооружений из Советского Союза была доставлена. В Китай поступило 297 самолетов, 290 артиллерийских орудий, 82 танка, 400 военных автомашин, запчасти, большое количество пулеметов, винтовок и боеприпасов. Общая стоимость военной помощи составила 50 миллионов долларов США по ценам того времени.

Монумент в Чэндэ был сооружен в 1945 году. Его неоднократно реставрировали, в том числе к 75-летию Победы. В Китае около полусотни таких памятников, выстоявших и в культурную революцию, и в непростой период отношений Москвы и Пекина. Налицо контраст с теми странами, где крушат мемориалы в угоду политической конъюнктуре

Советское правительство приняло решение оказать помощь Китаю и в форме кредитов. Сталин пообещал предоставить три кредита в размере от 50 до 150 миллионов долларов, каждый на основе бартерной торговли. Китайские поставки в Советский Союз по этому договору включали чай, кожу, шкуры, сурьму, олово, цинк, красную медь, никель, вольфрам, шелк, хлопок, лекарственное сырье.

В 1938-1939 годы сумма советских кредитов составила 250 миллионов долларов, эти средства оказали серьезную помощь Китаю в войне с Японией, учитывая, что они предоставлялись на льготных трехпроцентных условиях.

У памятника советским летчикам в Парке освобождения китайского города Ухань 18 октября 2019 года прошла торжественная церемония памяти.

Уже осенью 1937 года из Советского Союза в Китай начались крупные поставки вооружений и военной техники по двум направлениям. Первый - через советские порты до Гонконга, Вьетнама и Бирмы, а затем, после перевалки, по железной или шоссейным дорогам вглубь Китая. Второй - автотранспортом от Алма-Аты через Хоргос и Урумчи до Ланьчжоу - почти 2,5 тысячи километров эта дорога шла по территории Китая. Советский Союз предпринял огромные усилия, чтобы она могла выполнять главную функцию - бесперебойно осуществлять перевозки вооружения и военной техники остро нуждавшемуся в них Китаю.

Поставки вооружений и военной техники из СССР в Китай осуществлялись также по льготным ценам, которые были на 20 процентов ниже мировых. По данным представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, с ноября 1937 года по январь 1942 года из СССР в Китай было поставлено 1285 самолетов, 1600 орудий различных типов и калибров, 82 танка, 14 тысяч пулеметов, большое количество винтовок, боеприпасов и запчастей. Все это положительно сказалось на способности китайской армии оказать сопротивление японским захватчикам.

Делегация посольства России в Китае и представители Народногоправительства города Чунцин 14 октября 2019 года почтили памятьнационального Героя КНР, советского летчика-добровольца капитана Григория Кулишенко в 80-ю годовщину его гибели. Фото: Архив Посольства России в Китае

В 1937 году китайская авиация в боях с японцами была практически полностью разбита, погибли практически все опытные летчики. В этой ситуации 27 августа 1937 года Чан Кайши обратился к советскому правительству с просьбой об отправке в Китай советских летчиков-добровольцев и инструкторов для обучения молодых китайских пилотов. Такая помощь была немедленно оказана. Уже с ноября 1937 года по январь 1938 года в Китай прибыла большая группа советских летчиков и авиатехников, в том числе 39 летчиков-добровольцев, а к лету 1939 года в ней было уже более 400 советских добровольцев.

Все это позволило в начале 1938 года создать в ВВС Китая три авиагруппы, две из которых были полностью вооружены самолетами советского производства - истребителями И-15, И-16, бомбардировщиками ДБ-3, СБ-2 и ТБ-3. Боевой счет советские летчики открыли через месяц после прибытия. 21 ноября 1937 года бомбардировщики, в экипажи которых входили советские и китайские летчики, провели обстрел японских авиабаз под Шанхаем, на Тайване, потопили японские корабли на реке Янцзы, разрушили переправы на реке Хуанхэ.

Самый крупный воздушный бой за все время антияпонской войны произошел над Уханем 29 апреля 1938 года. В получасовом бою были сбиты 11 японских истребителей и 10 бомбардировщиков. При этом было потеряно 12 самолетов, пилотируемых советскими и китайскими летчиками.

На обелиске в городе Чэндэ провинции Хэбэй по решению местного правительства высечены имена 42 советских воинов конно-механизированной группы, погибших в войне с Японией. Фото: Архив Посольства России в Китае

Более трех тысяч советских летчиков-добровольцев сражались против японцев в небе Китая, 211 из них погибли, 14 удостоены звания Героя Советского Союза. Китайский народ хорошо знает и чтит память советских летчиков, отдавших жизнь за свободу и независимость Китая. Выступая перед студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений в марте 2013 года, председатель КНР Си Цзиньпин упомянул одного из них - Григория Кулишенко. В парке Сишань в Чунцине стоит бронзовый памятник советскому солдату, надпись гласит: "Здесь покоится прах командира эскадрильи советских добровольцев - Григория Акимовича Кулишенко, героически погибшего в войне сопротивления японским захватчикам".

Китайская армия того времени была не только плохо вооружена, но и слабо обучена, поэтому советская помощь Китаю включала и отправку опытных военных советников. Среди советников, которые побывали в Китае, были и будущие советские маршалы В.И. Чуйков, П.С. Рыбалко, П.Ф. Батицкий. Благодаря советским военным советникам практически с нуля были созданы артиллерийские части, в 1938 году китайское правительство сформировало единственный в то время в вооруженных силах бронетанковый корпус. Советские инструкторы-танкисты и артиллеристы наряду с обучением личного состава китайских подразделений принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Оказывая комплексную военную помощь Китаю в борьбе с Японией, советское руководство отдавало себе отчет в том, что японский фашизм сродни германскому - столь же агрессивен и жесток, а его амбициозные планы по захвату чужих территорий не менее масштабны, чем германские. Борьба с японским милитаризмом рассматривалась Советским Союзом как часть общей борьбы против агрессивной коалиции "стран оси" - Германии, Италии, Японии. Выяснилось также и то, что после подписания Антикоминтерновского пакта японское правительство пыталось склонить Чан Кайши к заключению военного соглашения против Советского Союза в обмен на признание китайского суверенитета над севером страны. Китай отказался, тем самым лишив Японию возможности открыть фронт против СССР. Таким образом, наша страна избежала серьезной опасности войны на два фронта. Более того, упорное сопротивление Китая японским агрессорам в большой степени повлияло на ход всей Великой Отечественной войны. С самого начала Гитлер настойчиво требовал от своих японских союзников по Антикоминтерновскому пакту вторжения на Дальний Восток, которое по первоначальным планам должно было начаться 29 августа 1941 года, но, как известно, так и не состоялось. Тем не менее советское руководство, учитывая реальную опасность, которую представляли японские войска вблизи границ СССР, в течение почти всей войны было вынуждено держать на Дальнем Востоке крупную группировку войск численностью свыше миллиона военнослужащих, большое количество самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Легкой победы японская армия в Китае не одержала, в том числе благодаря своевременно оказанной эффективной советской помощи. СССР был заинтересован оттянуть вооруженные силы Японии от своих дальневосточных границ. Героическая борьба китайского народа, потерявшего за восемь лет войны около 35 миллионов жизней, навязанная вереница долгих, изматывающих сражений все больше затягивала агрессора вглубь огромной враждебной территории, изматывала противника, подрывала силы японской армии. Численность японских войск, занятых в войне с Китаем в 1939 году, составила 83 процента от общей численности всей императорской армии, в 1940 году - 78 процентов, а в 1941 году - 70 процентов. Советское руководство хорошо понимало стратегическую важность для нашей страны антияпонской войны Китая.

26 июля 2020 года ученики школыпри посольстве РФ в Китае принялиучастие в памятной акции в Чэндэ,провинция Хэбэй. Фото: Архив Посольства России в Китае

Известно, что Сталин, инструктируя в 1940 году генерала Чуйкова перед отъездом в Китай в качестве военного атташе и главного военного советника, подчеркивал, что главная задача советской военной миссии состоит в том, чтобы "связать" японских агрессоров. Позднее глава СССР писал, что "только в том случае, когда руки и ноги японских захватчиков связаны, можно избежать военных действий на двух фронтах во время наступления немцев на СССР".

Таким образом, Германии и Японии не удалось объединить военный потенциал и обрушиться на Советский Союз с запада и востока, что имело бы для нашей страны самые тяжелые последствия. На Востоке стратегическим щитом выступил Китай. В ходе российско-китайского телемоста на тему истории Второй мировой войны председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что "действия китайских патриотов сковали значительные силы японской армии, не дав ей возможность выполнить требование Гитлера по вторжению в Советский Союз. Разгром фашистских войск под Москвой во многом стал возможен благодаря своевременной переброске дивизий из Сибири на советско-германский фронт, когда советское руководство твердо убедилось в том, что японцы, завязшие в Китае, не смогут напасть на СССР".

Обращение к населению Китая (из архива Минобороны России).

В летне-осенней кампании тяжелого 1941 года из состава Дальневосточного и Забайкальского фронтов на советско-германский фронт было переброшено 12 стрелковых, 5 танковых и одна моторизованная дивизия - в общей сложности более 122 тысяч военнослужащих, более 2 тысяч орудий и минометов, 2209 легких танков, более 12 тысяч автомашин, 1500 тракторов и тягачей. Дальневосточная группировка не только выполняла свою основную задачу - оборону советских рубежей, но и стала существенным источником пополнения стратегических резервов ставки Верховного главнокомандующего.

Объявив войну Германии после нападения на СССР, а также Японии - после атаки на Перл-Харбор, Китай официально стал участником Второй мировой войны.

Апофеозом антияпонской войны стало вступление в нее Советского Союза. Еще до завершения разгрома фашистской Германии 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции советское правительство приняло на себя обязательство вступить в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. Там же, в Ялте, наша страна выразила готовность заключить договор о дружбе и союзе с Китаем для оказания ему военной помощи в целях освобождения от японских захватчиков.

Заявление Советского правительства о начале войны с Японией (из архива Минобороны России).

После заявления правительства СССР от 8 августа 1945 года советские войска 9 августа 1945 года начали наступление на части Квантунской армии в Северо-Восточном Китае. Несмотря на то, что боеспособность японских вооруженных сил к тому времени была подорвана, Квантунская армия оставалась самой мощной группировкой сухопутных войск Японии.

В боевых действиях в Маньчжурии активное участие принимали и подразделения 8-й и Новой 4-й армии Китая, которыми руководила Компартия Китая. Удары Красной армии Китая по японским позициям оказались настолько сокрушительными, а потери Квантунской армии столь значительными, что через две недели после начала боевых действий она была практически разгромлена.

"Другого выхода, кроме безоговорочной капитуляции, у Японии нет, - писала в те годы китайская пресса, - Это убедительно свидетельствует о том, что вступление Советского Союза в войну, освобождение Северо-Востока Китая и Кореи значительно сократило продолжительность военных действий США и их союзников против Японии".

14 августа 1945 года японское правительство сообщило, что император согласовал подписание акта о безоговорочной капитуляции, что и произошло 2 сентября 1945 года на борту линкора "Миссури".

В городе Ухань к мемориалу советским летчикам-добровольцам цветы возлагает вице-губернатор провинции Хубэй —Чжао Хайшань. Фото: Архив Посольства России в Китае

История помощи СССР Китаю, как считают многие российские и китайские историки, и сегодня имеет большое значение. С точки зрения развития и укрепления современных российско-китайских отношений следует понимать тесную обусловленность безопасности наших стран. Их ослабление непременно повлечет к снижению уровня безопасности, в нынешних сложных международных отношениях это хорошо понимают в Москве и Пекине.

В интервью агентству Синьхуа Владимир Путин подчеркнул: "Наши страны были союзниками в борьбе с нацизмом и японским милитаризмом, приняли на себя основной удар агрессоров. И не просто выстояли в этой страшной схватке, но и одержали победу, освободили порабощенные народы, принесли на планету мирную жизнь. Такая взаимная поддержка в трудные годы, общая историческая память служит прочной основой для современных отношений России и Китая".

Точку зрения российского лидера полностью разделяет его китайский коллега. Так, в телефонной беседе 8 мая 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин особо отметил, что "Китай и Россия, которые были основными фронтами в Азии и Европе, понесли колоссальные жертвы, внесли немеркнущий вклад в окончательную Победу во Второй мировой войне и избавили человечество от гибели. Этот период в истории заслуживает вечной памяти. Народы Китая и Россия, сражаясь плечом к плечу, заложили основы великой дружбы, что придало неимоверно мощный импульс китайско-российским отношениям и дружбе между народами двух стран из поколения в поколение. Китайская сторона готова вместе с российской стороной твердо защищать плоды Победы во Второй мировой войне, международную справедливость и мировой порядок, поддерживать принципы мультилатерализма, а также быть созидателями вечного мира во всем мире". Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. С обеих сторон была подчеркнута решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.