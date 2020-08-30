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30.08.2020 20:08
Рубрика: Власть

Испытание выдержали

Пандемия только укрепила китайско-российские отношения
Текст: Ли Юнхуэй (главный научный сотрудник, заместитель заведующего отделом внешней политики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(8247)
Вспышка COVID-19 в начале 2020 года, переросшая в пандемию, привела к кризису социально-экономического развития в большинстве стран мира.
Большинство респондентов в России и Китае считают, что пандемия не отразится на перспективном развитии китайско-российских отношений. Фото: AP Большинство респондентов в России и Китае считают, что пандемия не отразится на перспективном развитии китайско-российских отношений. Фото: AP
Большинство респондентов в России и Китае считают, что пандемия не отразится на перспективном развитии китайско-российских отношений. Фото: AP

Межгосударственные отношения переживают сложнейшие изменения, грозящие кризисом. Китай и Россия не стали исключением - они также пострадали. Однако две крупнейшие в мире соседние державы сохранили свои позиции и общую стабильность. Китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией, продемонстрировав мощный социально-политический фундамент.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Лучшим свидетельством стали итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного в Китае и России. Согласно его результатам, 93,1 процента китайских респондентов дают положительную или нейтральную (не негативную) оценку в отношении россиян, а подобный показатель у российских респондентов - 82,6 процента.

Эти результаты были достигнуты благодаря значительному повышению уровня двусторонних отношений, их устойчивому и прагматичному развитию. Добрососедское и дружественное взаимодействие между странами в последние годы было бы невозможно без личных усилий глав обеих стран и политического взаимодоверия между сторонами.

Вместе с тем, в плане экономических связей сопряжение национальных стратегий развития Китая и России привело к взаимной выгоде, в частности, стоит отметить, что от преодоления отметки в 100 миллиардов долларов в двусторонней торговле выиграло население обеих стран. Из Сибири в Китай поступают экологически чистые энергоносители, а россияне познакомились с китайскими товарами, благодаря компании Alibaba Group, технологиям 5G компании Huawei и др. Китай и Россия открываются друг другу, развивают двухсторонний туризм, обмениваются опытом в культурной и гуманитарной сферах.

В частности, стороны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в общей борьбе с пандемией COVID‑19. Проявляя волю, Китай и Россия совместно преодолевают трудные испытания года. Все это позволило большинству респондентов как в Китае, так и в России положительно оценить отношения между нашими странами. Это демонстрирует, что в основе этих отношений - прочная социальная база, и придает мощный импульс для дальнейшего последовательного развития китайско-российского взаимодействия.

В Китае перспективы китайско-российских отношений позитивно оценивают 91,9 процента опрошенных

Коронавирусная пандемия - серьезное испытание для китайско-российских отношений, которые не только выдержали его, но и подтвердили высокий уровень стратегического взаимодействия. Стоит отметить, что президент, министр иностранных дел и другие высокопоставленные официальные лица и эксперты России справедливо отвергли заявления Вашингтона, целью которых были нападки на Китай. Это также отразилось в итогах опроса. Отвечая на вопрос, какова реакция на то, что некоторые западные страны во главе с США пытаются подорвать репутацию КНР в ходе противостояния коронавирусной пандемии, более 90 процентов китайских респондентов и свыше двух третей российских участников высказали резко негативную оценку.

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Большинство респондентов в обеих странах считают, что пандемия не отразится на перспективном развитии китайско-российских отношений. К этому с большим оптимизмом относятся китайцы - 91,9 процента респондентов рассматривают перспективы китайско-российских отношений в общем позитивно. Доля же тех, кто однозначно считает, что пандемия окажет позитивное влияние на развитие китайско-российских отношений, составила 75,6 процента. Свыше половины российских респондентов (53,3 процента) однозначно считают, что пандемия окажет позитивное влияние на перспективы китайско-российских отношений, 45,1 процента оценивают перспективы нейтрально, а 8,2 процента полагают, что никакого влияния пандемия не окажет, еще 16,1 процента российских респондентов считают, что пандемия окажет на отношения негативное влияние.

Можно с уверенностью говорить, что китайско-российское противоэпидемическое сотрудничество, общие противоэпидемические процессы, а также стратегическое взаимодействие сторон в ходе защиты оптимального курса и справедливости международного порядка превратятся в движущую силу для повышения уровня и ускорения темпов развития двусторонних отношений.

Противоэпидемическая работа ускорила реконфигурацию сил и полюсов на международной арене, обострила проблемы западного миропорядка. Сложилась благоприятная ситуация для достижения баланса основных международных сил. В пользу справедливости позиции Китая и России по защите международного порядка говорит и то, что конференция министров иностранных дел стран "Большой семерки" практически отстранилась от инициативы и попыток США "подпортить" репутацию Китая и переложить на него ответственность за пандемию, а также и то, что руководители Германии и Франции подчеркнули важность международного сотрудничества в противостоянии пандемии. Это ярко свидетельствует о том, что многие союзники США не намерены более действовать по их указке. Можно с уверенностью прогнозировать, что по завершению пандемии развитие китайско-российских отношений ждет новый подъем.

За 70 лет китайско-российские межгосударственные отношения пережили серьезные испытания временем, был накоплен большой опыт, который в новую эпоху стал бесценным сокровищем и основой последовательного развития стратегического взаимодействия по всем направлениям. Сегодня китайско-российские отношения находятся на наилучшем уровне за всю историю развития. Искреннее и доверительное межгосударственное взаимодействие и по-настоящему дружеские отношения глав государств находятся в фокусе внимания всего мира и заслужили признание ряда стран партнеров.

Фото: Ян Шияо / Синьхуа
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Итоги опроса также показывают, что китайский и российский народы стали более рационально и объективно относиться к двусторонним отношениям. В частности, молодые россияне глубже и ближе, чем люди старшего возраста, воспринимают Китай и его население. Это свидетельствует о том, что на оценку молодежи меньше повлияло бремя прошлого, это позволяет ей легче и активнее замечать положительные стороны Китая и его народа.

Как сделать основу двусторонних отношений более прочной после окончательного преодоления пандемии - это по-прежнему долгосрочная и нелегкая задача для развития взаимодействия Китая и России. В сближении народов двух стран весьма важную роль играют СМИ. Перед нашими странами стоит актуальная задача формирования системы, охватывающей различные методы урегулирования проблем и направленной на продвижение социальной дипломатии. Необходимо постоянно углублять взаимопонимание между нашими народами в таких сферах, как культура, образование, политика и экономика и др.

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