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30.08.2020 18:54
Рубрика: Экономика

Пока все дома

Переводить сотрудников на удаленную работу будут с учетом ситуации в семье
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Прежде чем отправить сотрудника работать удаленно, работодатель должен узнать, не помешают ли тому родственники трудиться на дому. И вообще насколько психологически комфортно сотруднику будет вне офиса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в руководстве для работодателей, разработанном Международной организацией труда (МОТ). Эксперты указывают, что зачастую люди просто не могут эффективно работать дома из-за постоянных конфликтов с родственниками или из-за маленьких детей, которые требуют к себе постоянного внимания. Если нет возможности сосредоточиться, а какой продуктивной работе может идти речь? В таких случаях лучше оставить сотрудника работать в офисе, советуют в МОТ.

Фото: iStock
Как после "удаленки" вернуться в офис без стресса

Перешедших на дистанционный режим работодатель обязан обеспечить всеми техническими средствами, необходимыми для выполнения рабочих задач (например, компьютер, модем и пр.). Рекомендуется возмещать работнику обоснованные расходы, понесенные им при выполнении работы на дому (в частности, за интернет, электроэнергию и т.д.).

Предложила МОТ и альтернативные варианты оценки работы удаленного сотрудника. В частности, предлагается контролировать сроки исполнения заданий, оценивать их качество и количество, а не отработанное время. Все это должно быть отражено во внутренних документах компании.

"Компаний, которые перевели 100% своего персонала на удаленный режим, не так и много. Все равно часть сотрудников трудятся в офисе. Но если 30 или 50% работников ушли на удаленку, для компании это означает экономию операционных расходов, - считает директор Института социально-экономических исследования Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - На сэкономленные средства она может оплачивать интернет и пользование программами".

В России в 2020 году на удаленную работу перешли около 6 миллионов человек

Как отмечает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина, в России на удаленную работу перешли около 6 млн человек. Уже принят в первом чтении проект федерального закона о регулировании удаленной и дистанционной работы, который в целом соответствует концепции МОТ. "Российские законодатели учли все аспекты, даже разделив дистанционную и удаленную работу, прописав основания перевода на удаленку, обязанности работодателя и т.д. В этом руководстве мы не видим невыполнимых требований, поскольку они достаточно гибкие. Так, например, вполне логичный пункт об охране труда связан с ответственностью работодателя (как оборудовано рабочее место его работника, может ли он в принципе работать удаленно)", - добавляет эксперт.

Фото: iStock
ВЦИОМ: 48% предприятий работают в обычном режиме, а 44% - на удаленке

Оценивать условия труда удаленного работника работодатели могут по-разному, отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. Например, домой к сотруднику придет специалист по охране труда. "Выполнить все условия и работнику, и работодателю, с одной стороны, реально, нужно лишь правильно составить трудовой договор. С другой стороны - сложно, потому что могут возникать такие обстоятельства, которые прописать невозможно. Но в процессе развития такой формы занятости рано или поздно все придет в определенную норму, которой будут руководствоваться", - уверена эксперт.

По данным опроса компании "Гарант", во время пандемии 45% работодателей перевели своих сотрудников на удаленную деятельность. При этом большинство респондентов не снизили активность работы, у 44% она осталась на прежнем уровне, а 17% увеличили производительность своего труда, у 13% возросла эффективность коммуникаций.

Большинству респондентов (68%) не пришлось видоизменять свое домашнее рабочее место. При этом 15% все же купили компьютер или ноутбук, а еще 5% выбрали другого интернет-провайдера.

Более половины опрошенных (53%) работали на домашнем компьютере, применяя установленное на нем программное обеспечение, 44% использовали удаленный доступ, а 20% - облачные сервисы.

51 процент работников - участников опроса компании "Гарант" во время пандемии повысили свои профессиональные навыки и знания. Они совместили удаленную работу с получением дополнительного онлайн-образования и считают, что теперь стали более квалифицированными специалистами

До пандемии основными средствами коммуникаций были электронная почта (95%) и мессенджеры (64%). Программы видеоконференций использовали только 37% респондентов. Во время карантинных мер 60% удаленных работников пришлось освоить новые навыки по видеоконференцсвязи.

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