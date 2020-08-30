Планы загрузки Северного морского пути (СМП) могут быть скорректированы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Пандемия повлияла на объемы ожидаемой добычи нефти, газа и угля в арктической зоне. Ранее о том, что объемы перевозок по СМП в 2024 году могут оказаться ниже ожидаемых, заявлял вице-премьер Юрий Трутнев.

Исходя из известных к сегодняшнему дню изменений в планах добывающих компаний пересмотр целевых показателей возможен, но на краткосрочную перспективу. Цели на 2030 и 2035 годы, скорее всего, останутся прежними.

В 2018 году общий объем грузоперевозок по СМП составил 17 млн тонн, в 2019 году - 31,5 млн тонн. В 2024 году грузопоток СМП должен составить 80 млн тонн, к 2030 - 120 млн тонн, а к 2035 году - 180 млн тонн. Основная доля перевозок должна прийтись на уголь, сжиженный природный газ, нефть и газовый конденсат, а также оборудование для освоения месторождений и строительства инфраструктуры.

"В 2019 году грузооборот по СМП существенно вырос в основном за счет увеличения отгрузки СПГ из порта Сабетта", - говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, в 2020 году возможна небольшая корректировка в сторону снижения. Далее (вплоть до целевого 2024 г.) ожидается поступательный рост грузооборота, приблизительно до 65 млн тонн, сказала Белова.

Главные проблемы, которые могут возникнуть в области загрузки СМП, связаны с падением спроса на энергоресурсы в мире и цен на них из-за пандемии коронавируса. Арктические проекты весьма дороги, и в сегодняшней ситуации велика вероятность переноса сроков их запуска.

"Загрузка СМП в части нефтегазовой отрасли - это производная от разработки перспективных месторождений, начинать которую в сегодняшних условиях нерентабельно", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. С его точки зрения, в случае повышения цен и спроса на нефть и газ возможен возврат к планируемым показателям в среднесрочной перспективе.

Пока известно, что на два года отложен запуск завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Обский СПГ" компании "НОВАТЭК" мощностью 5 млн тонн в год, который должен был выйти на полную мощность работы как раз к 2024 году. Теперь в 2024 году ожидается только запуск первой очереди - мощностью 2,5 млн тонн в год.

При этом компания подтверждает ввод в эксплуатацию в 2022 году двух перевалочных терминалов СПГ - в Мурманске и на Камчатке. Без изменений пока остается и срок запуска - в 2023 году первой очереди значительно более мощного, чем "Обский СПГ", завода "Арктик СПГ 2" производительностью 19,8 млн тонн в год (три линии по 6,6 млн тонн в год каждая). Хотя сроки привлечения проектного финансирования для него уже были передвинуты с 2020 на 2021 год, в компании уверяют, что предприятие будет запущено по графику.

Некоторое снижение загрузки СМП можно ожидать в связи с активно обсуждаемой сегодня темой по газификации отдаленных регионов России с помощью СПГ, считает Мария Белова. В этом случае часть СПГ будет поставляться на внутренний рынок неморским транспортом.

Но основной удар по объемам перевозок нанесет изменение планов по добыче проекта "Востокуголь", который должен был обеспечить 25% загрузки СМП в 2024 году. Вместо 20 млн тонн угля к этому сроку теперь ожидается, что к 2025 году в проекте будет добываться 5 млн тонн. Но даже с учетом этого суммарные потери загрузки СМП в 2024 году в самом худшем случае составят около 20 млн тонн. Причем отставание от принятого сейчас графика должно после 2024 года начать постепенно уменьшаться.

В 2024 году грузопоток Севморпути должен составить 80 млн тонн, к 2030 - 120 млн тонн, а к 2035 году - 180 млн

Значительное увеличение загрузки СМП ожидается после 2024 года, когда запланированы выходы на полную мощность крупнейших арктических сырьевых проектов, прежде всего "Восток Ойл" и "Арктик СПГ 2".