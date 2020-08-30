Исходя из известных к сегодняшнему дню изменений в планах добывающих компаний пересмотр целевых показателей возможен, но на краткосрочную перспективу. Цели на 2030 и 2035 годы, скорее всего, останутся прежними.
В 2018 году общий объем грузоперевозок по СМП составил 17 млн тонн, в 2019 году - 31,5 млн тонн. В 2024 году грузопоток СМП должен составить 80 млн тонн, к 2030 - 120 млн тонн, а к 2035 году - 180 млн тонн. Основная доля перевозок должна прийтись на уголь, сжиженный природный газ, нефть и газовый конденсат, а также оборудование для освоения месторождений и строительства инфраструктуры.
"В 2019 году грузооборот по СМП существенно вырос в основном за счет увеличения отгрузки СПГ из порта Сабетта", - говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, в 2020 году возможна небольшая корректировка в сторону снижения. Далее (вплоть до целевого 2024 г.) ожидается поступательный рост грузооборота, приблизительно до 65 млн тонн, сказала Белова.
Главные проблемы, которые могут возникнуть в области загрузки СМП, связаны с падением спроса на энергоресурсы в мире и цен на них из-за пандемии коронавируса. Арктические проекты весьма дороги, и в сегодняшней ситуации велика вероятность переноса сроков их запуска.
"Загрузка СМП в части нефтегазовой отрасли - это производная от разработки перспективных месторождений, начинать которую в сегодняшних условиях нерентабельно", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. С его точки зрения, в случае повышения цен и спроса на нефть и газ возможен возврат к планируемым показателям в среднесрочной перспективе.
Пока известно, что на два года отложен запуск завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Обский СПГ" компании "НОВАТЭК" мощностью 5 млн тонн в год, который должен был выйти на полную мощность работы как раз к 2024 году. Теперь в 2024 году ожидается только запуск первой очереди - мощностью 2,5 млн тонн в год.
При этом компания подтверждает ввод в эксплуатацию в 2022 году двух перевалочных терминалов СПГ - в Мурманске и на Камчатке. Без изменений пока остается и срок запуска - в 2023 году первой очереди значительно более мощного, чем "Обский СПГ", завода "Арктик СПГ 2" производительностью 19,8 млн тонн в год (три линии по 6,6 млн тонн в год каждая). Хотя сроки привлечения проектного финансирования для него уже были передвинуты с 2020 на 2021 год, в компании уверяют, что предприятие будет запущено по графику.
Некоторое снижение загрузки СМП можно ожидать в связи с активно обсуждаемой сегодня темой по газификации отдаленных регионов России с помощью СПГ, считает Мария Белова. В этом случае часть СПГ будет поставляться на внутренний рынок неморским транспортом.
Но основной удар по объемам перевозок нанесет изменение планов по добыче проекта "Востокуголь", который должен был обеспечить 25% загрузки СМП в 2024 году. Вместо 20 млн тонн угля к этому сроку теперь ожидается, что к 2025 году в проекте будет добываться 5 млн тонн. Но даже с учетом этого суммарные потери загрузки СМП в 2024 году в самом худшем случае составят около 20 млн тонн. Причем отставание от принятого сейчас графика должно после 2024 года начать постепенно уменьшаться.
Значительное увеличение загрузки СМП ожидается после 2024 года, когда запланированы выходы на полную мощность крупнейших арктических сырьевых проектов, прежде всего "Восток Ойл" и "Арктик СПГ 2".