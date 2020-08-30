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30.08.2020 18:57
Рубрика: Экономика

Играем дома

Производители детских площадок уходят в частный сектор
Текст: Светлана Ментюкова
Вступивший летом в силу техрегламент ЕАЭС о безопасности оборудования для детских игровых площадок серьезно повлиял на рынок, предопределив его дальнейшую сегментацию. По прогнозам экспертов, на рынке останется 5-10 крупных игроков, которые будут работать с девелоперами и муниципальным заказом, остальные переориентируются на частный сектор.
В России насчитывается около 2,5 тысячи компаний, занимающихся производством и продажей детских игровых комплексов и площадок. Фото: Сергей Куксин/ РГ В России насчитывается около 2,5 тысячи компаний, занимающихся производством и продажей детских игровых комплексов и площадок. Фото: Сергей Куксин/ РГ
В России насчитывается около 2,5 тысячи компаний, занимающихся производством и продажей детских игровых комплексов и площадок. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В России насчитывается около 2,5 тысячи компаний, занимающихся производством и продажей детских игровых комплексов и площадок, из которых 20% зарегистрированы по профилю "производство спортивных товаров". Остальные 80% - торговые организации, занимающиеся только продажами импортных или отечественных игровых комплексов. Импортный сегмент оценивается участниками рынка примерно в 10%, включая отдельные комплектующие для сборочного производства. Общий объем рынка оценивается в 10 млрд руб.

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Техрегламент значительно ужесточил требования к производителям детских площадок и к тем, кто их покупает, если речь идет о закупках для организации общественных пространств. Изменение правил сертификации, по мнению большинства участников рынка, заставит большинство игроков перейти на работу с частным сектором, оставив муниципальные заказы крупным местным или федеральным заводам-изготовителям. Предприятий, которые могут себе позволить увеличенный штат бухгалтерии для формирования отчетности по госзакупкам, а также содержание штата сотрудников для работы с сертифицирующими органами, в России не больше десятка, отметили в компании "Карусель.ка". Коммерческий директор компании "Детский дворик" Виталий Комин уверен, что это поможет, с одной стороны, очистить рынок от перекупщиков, с другой - ужесточит конкуренцию в частном секторе. "В такой ситуации большинство предпочтет перейти на работу с частными клиентами, что усилит и без того серьезный демпинг на рынке. Последние несколько лет компании работают в основном за счет больших оборотов, повышая цены в соответствии с ростом издержек", - рассказал он.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Заводам-изготовителям работать с муниципальными заказами и девелоперскими компаниями по подряду выгодно, если закупка организована не на 1-2, а минимум на 10-15 игровых комплексов. "Средняя стоимость одного комплекса 150-300 тысяч рублей. Такая же стоимость для производства в частном секторе, но без затрат на бумажную часть и сопровождение госзаказа", - отметил один из дистрибьюторов "КСИЛ" (производитель игровых комплексов).

Экономика Бизнес Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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