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30.08.2020 22:53
Рубрика: Спорт

"Витязь" показал силу

Подмосковный клуб впервые выиграл Кубок мэра столицы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Уже 2 сентября матчем за Кубок Открытия между обладателями Кубка Гагарина двух последних лет ЦСКА (2019) и казанским "Ак Барсом" (2018) стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
Форвард "Витязя" Дэнфорт (N17) в двух матчах Кубка мэра набрал шесть очков и стал одним из героев турнира. Фото: РИА Новости Форвард "Витязя" Дэнфорт (N17) в двух матчах Кубка мэра набрал шесть очков и стал одним из героев турнира. Фото: РИА Новости
Форвард "Витязя" Дэнфорт (N17) в двух матчах Кубка мэра набрал шесть очков и стал одним из героев турнира. Фото: РИА Новости

А накануне состоялся последний предсезонный турнир с участием клубов КХЛ - Кубок мэра Москвы, в котором традиционно приняли участие три столичные команды плюс подмосковный "Витязь". Именно "Витязь" и стал обладателем почетного трофея, выиграв все три матча с одинаковым счетом 3:2. Результат - неожиданный. И не только потому, что подмосковная команда, ставшая участником турнира с 2012 года, еще ни разу не завоевывала Кубок мэра. Все-таки соперники у "Витязя" были куда более распиаренные: и действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, и получившее множество авансов "Динамо", и пошумевший на трансферном рынке "Спартак".

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Тем не менее определенная логика в успехе "Витязя" прослеживается. Уже в прошлом сезоне подопечные Михаила Кравеца показали себя весьма амбициозной командой, особенно на старте регулярного чемпионата, выиграв первые 11 матчей из 12 и пробившись в плей-офф. А Кравец продемонстрировал, что умеет работать с любым подручным "материалом". Главный тренер подмосковной команды не скрывал, что и на предстоящий сезон планы у "Витязя" серьезные.

- Амбиции у нас есть всегда, без них невозможно играть, - подчеркнул Кравец. - Просто так ходить на работу неинтересно, надо чего-то добиваться. Надеюсь, в этом году у "Витязя" амбиции будут больше, и мы будем стремиться к самому лучшему, к самому заветному - Кубку Гагарина.

Особенно впечатлил новичок "Витязя" канадец Джастин Дэнфорт, который в двух матчах набрал 6 (4 гола + 2 передачи) очков.

Если подмосковная команда - сюрприз со знаком "плюс", то "Динамо", занявшее последнее место, наоборот, разочаровало. Команда Владимира Крикунова помимо "Витязя" уступила также "Спартаку" - 1:4 и по буллитам ЦСКА - 3:4. Впрочем, на то есть объективные причины. Из-за болезни шведа Оскара Линдберга и травмы в первой же игре финна Теему Пулккинена "бело-голубые" остались лишь с одним ударным звеном Шипачев - Кагарлицкий - Яшкин, которое к тому же не успело набрать форму из-за болезни двух первых.

- Готовность к сезону оцениваю так, что у меня еще есть неделя, чтобы к нему подготовиться, - фактически признал неоптимальность своих кондиций Шипачев. ("Динамо" первый матч проведет 5 сентября. - Прим. "РГ").

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Коронавирус не позволил в полной мере продемонстрировать свой потенциал и ЦСКА, который этим летом покинул ряд лидеров. Из-за эпидемии в клубе матчи на Кубке мэра стали для армейской команды первыми в предсезонке. Премьера прошла в целом неплохо: кроме "Динамо" подопечные Игоря Никитина уверенно обыграли "Спартак" - 5:2. А лучшим у ЦСКА стал новичок Андрей Локтионов, проваливший прошлый сезон в магнитогорском "Металлурге". На Кубке мэра 30-летний форвард забросил четыре шайбы, но наставник армейцев предостерег от скоропалительных выводов: "это всего лишь предсезонный турнир".

На столичном предсезонном турнире "Витязь" выиграл все три матча

Что касается "Спартака", команда Олега Знарка смогла одолеть лишь "Динамо". Впрочем, подготовка "красно-белых" была также скомкана из-за карантина, так что составить мнение о спартаковском потенциале можно будет только по ходу "регулярки".

Между тем

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи 1/4 финала плей-офф. "Тампа" снова одолела "Бостон" - 3:1 и теперь с тем же счетом ведет в серии. На счету Никиты Кучерова - две результативные передачи и титул второй звезды матча. А российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразив 29 бросков из 30, стал третьей звездой.

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