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30.08.2020 20:06
Рубрика: Власть

"Большая дубинка" или "большие грабли"

Американская политика "большой дубинки" может обернуться не в пользу Вашингтона, - считают наблюдатели Китая и России
Текст: Константин Щепин (проект "Россия - Китай: события и комментарии")
Российская газета - Спецвыпуск № 193(8247)
США скорее всего не прекратят попытки дестабилизировать ситуацию в Гонконге даже после принятия Китаем закона о госбезопасности этого специального административного района КНР. Однако Вашингтон должен помнить, что КНР не оставит любые провокационные действия без ответа, и политика "большой дубинки" в отношении Китая может превратиться в очень большие "грабли", на которые наступит американская администрация.
Азиатские рынки акций снижаются на фоне напряженности между США и Китаем. Говоря о возможной реакции китайской стороны на возросшую напряженность, аналитики считают, что Пекин, вероятно, поддержит стабильность фондовых рынков и валюты. Фото: AP Азиатские рынки акций снижаются на фоне напряженности между США и Китаем. Говоря о возможной реакции китайской стороны на возросшую напряженность, аналитики считают, что Пекин, вероятно, поддержит стабильность фондовых рынков и валюты. Фото: AP
Азиатские рынки акций снижаются на фоне напряженности между США и Китаем. Говоря о возможной реакции китайской стороны на возросшую напряженность, аналитики считают, что Пекин, вероятно, поддержит стабильность фондовых рынков и валюты. Фото: AP

Такое мнение в интервью проекту "Россия - Китай: события и комментарии" высказали российские и китайские эксперты, интерпретируя жесткую реакцию США на принятый Китаем закон о госбезопасности Гонконга. Закон направлен на борьбу с четырьмя основными видами преступлений: сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и "сговором с зарубежными силами". Под последним закон подразумевает "шпионаж, кражу, продажу или предоставление государственных секретов зарубежным странам или организациям; привлечение других государств к актам, разжигающим ненависть гонконгцев к центральным властям КНР, получение в этих целях зарубежного финансирования или указаний". Высшей мерой наказания за каждое из этих преступлений является пожизненное лишение свободы.

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В США посчитали, что закон попирает гражданские права и свободы жителей Гонконга. Вашингтон настаивает на такой позиции даже несмотря на то, что четвертая статья закона гарантирует соблюдение таких прав и свобод, как свобода слова, публикаций, шествий, собраний, демонстраций и т.д.

С трактовкой Вашингтона в корне не согласились российские и китайские эксперты. Так, замруководителя института Сянгана Академии общественных наук КНР Хуан Пин подчеркнул: "Безопасность и личные свободы - двуедины. Чем безопаснее общество, тем легче человеку и гражданину пользоваться своими правами и свободами". Его поддержал руководитель Экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. "Уверен, что свободы слова, публикаций, шествий, собраний, демонстраций не пострадают от нового закона. Уже первые недели действия закона убеждают в этом. В местной печати идет бурное обсуждение новой ситуации, высказываются разные точки зрения. Прошли массовые шествия в связи с годовщиной возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. На них открыто высказывались разные, в том числе, противоположные, мнения. Произведенные местной полицией аресты были связаны не со свободой слова, а с сепаратистскими заявлениями и действиями", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что вступление в силу нового закона обеспечит мир и спокойствие, столь необходимые финансовому и транспортному центру мирового значения.

Наблюдатели признали, что США пытаются разыграть экономическую карту в попытке оказать влияние на ситуацию в Гонконге. Сразу после вступления в силу нового закона о госбезопасности Трамп объявил о решении приостановить особый таможенный режим Гонконга из-за "отсутствия достаточной автономности" этого специального административного района КНР. В связи с этим, китайский собеседник проекта "Россия - Китай: события и комментарии" подчеркнул: "Статус Гонконга как глобального финансового и торгового центра сложился исторически. Он не дарован США, и не американцам отнимать его. Односторонняя отмена американцами особого таможенного статуса Гонконга навредит самим же Соединенным Штатам".

Статус Гонконга как глобального финансового и торгового центра сложился исторически. Фото: EPA

Ранее аналитики уже говорили о том, что американские игры с таможенным статусом Гонконга обернутся не в пользу Вашингтона. Отмена американских торговых преференций никак не повлияет на экономику специального административного района, - отмечено в недавней редакционной статье авторитетного экономического издания Caixin. Наблюдатели напоминают, что гонконгский экспорт в США - около 516 миллионов долларов в год, или примерно 0,13 процента валового регионального продукта (ВРП). Вместе с тем объем гонконгского импорта из Соединенных Штатов достигает 25,8 миллиарда долларов ежегодно. Это делает Гонконг крупнейшим в мире источником торгового профицита для США. Поэтому отмену американских торговых преференций экономика Гонконга быстро "переварит", а вот американские экспортеры от исполнения угроз Вашингтона могут серьезно пострадать, считают аналитики Caixin.

Впрочем, торговыми санкциями Вашингтон не ограничивается. Еще в конце 2019 года Трамп подписал "Акт о гражданских правах и демократии в Гонконге". Признанные Вашингтоном "виновными" в нарушении гражданских прав и демократии в Гонконге китайские чиновники могут стать невъездными в США, их счета и собственность - арестованы.

Гавань Виктория славится своей потрясающей панорамой ночного города, особенно в направлении острова Гонконг, где здания небоскребов вместе с грядой горных хребтов создают единый пейзаж. Фото: EPA

"Введенные санкции и вполне вероятное их ужесточение в обозримом будущем являются продолжением курса на дестабилизацию Гонконга как составной, неотъемлемой части КНР. В свою очередь, эта политика дестабилизации является продолжением стратегии дестабилизации Китая в целом. Создан еще один участок фронта "холодной войны" вдобавок к Тибету, Синьцзяну, Тайваню. Расширяются враждебные акции на главных участках фронта - торговле и технологиях", - констатирует Юрий Тавровский.

Фото: flickr.com/US Air Force
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Однако, по словам Хуан Пина, в Китае к действиям США готовы и не оставят их без адекватного ответа. Эксперт отмечает: "Санкции уже давно являются частью американской политики "большой дубинки". США в одностороннем порядке разбираются с неугодными им странами, компаниями и людьми. Они ввели санкции против России, Ирана, Кубы... Сейчас они размахивают своей "большой дубинкой" перед Китаем и китайскими компаниями. Мы видим, что американская политика "большой дубинки" не находит поддержки нигде в мире. И если маленьким странам приходится сдерживать свой гнев, то в случае с Китаем - стремительно развивающейся крупной державой - ситуация может сложиться по-другому. Мы не хотим провоцировать конфликты. Однако мы не оставим без внимания несправедливые и необоснованные агрессивные действия против КНР, мы не можем не дать на них ответа".

Прямая речь

Юрий Тавровский: Введенные санкции являются продолжением курса на дестабилизацию Гонконга как составной, неотъемлемой части КНР.

Юрий Тавровский.
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