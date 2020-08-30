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30.08.2020 21:55
Рубрика: В мире

Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления

Текст: Александр Гусаров

В Ливане пришло время изменить систему управления государством. Об этом, как сообщает ТАСС, в телеобращении к гражданам заявил президент страны Мишель Аун. По его словам, Ливан нуждается в реформе конфессиональной системы госуправления, поскольку она стала препятствием на пути социального развития и экономического подъема.

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"Да, я говорю вам, настало время провести реформу управления, потому что конфессиональная система изжила себя и стала препятствием на пути реформ и борьбы с коррупцией, она превратилась в источник угрозы смуты и раскола", - подчеркнул Аун.

Напомним, что на территории Ливана проживает 18 религиозных общин. Согласно конфессиональному устройству, президент республики является христианином-маронитом, спикер парламента - мусульманином-шиитом, а премьер-министр - мусульманином-суннитом.

Уточняется, что речь президента Мишеля Ауна была приурочена важной исторической дате - 100-летней годовщине провозглашения Великого Ливана под французским мандатом. Это событие, которое будет отмечаться 1 сентября, предшествовало созданию в 1926 году Ливанской Республики и независимости страны, обретенной в 1943 году.

Президент Ливана указал на необходимость разработки "новой национальной концепции, которая откроет путь созданию гражданского плюралистического общества". "Я призываю провозгласить Ливан светским государством и обещаю начать диалог по этому вопросу со всеми духовными лидерами и политическими силами с целью принятия необходимых конституционных поправок", - цитирует информагентство слова Ауна.

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