29 августа Калуга отметила свой 649-й день рождения

В торжествах приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители Городской Управы, депутаты Городской Думы, представители общественных организаций, активисты территориальных общин и жители города.

Начались торжества с возложения венков и цветов к Вечному Огню на площади Победы.

В парке культуры и отдыха состоялось церемония награждения победителей городского конкурса "Дом образцового содержания".

"Конкурс проводится уже пятнадцатый год, калужане принимают в нем все более активное участие, - отметил Александр Иванов. - Все участники конкурса вносят огромный вклад в благоустройство и озеленение Калуги, в нашем городе становится все больше благоустроенных и ухоженных дворов, домов и подъездов".

Начальник управления ЖКХ Александр Хавкин вручил дипломы призы победителям конкурса "Лучший дворник Калуги".

С праздником Калугу поздравили города-побратимы и партнеры, в том числе Зуль, Тирасполь, Брянск, также поздравления поступили от Московской Городской Думы.

Глава городского самоуправления Александр Иванов отметил успехи и достижения Калуги.

"За последние годы в нашем городе были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, но мы не останавливаемся на достигнутом. В текущем году выполнен значительный объем работ по ремонту дорог и дворовых территорий, благоустройству общественных территорий, созданию комфортной городской среды, - рассказал Александр Иванов. - Это результат плодотворного труда калужан. Пусть наша милая Калуга процветает и развивается, дарит каждому жителю яркие мечты и светлые надежды. Уверен, что с каждым годом наш любимый город будет становиться все краше, и мы достойно встретим 650-летний юбилей Калуги, который будет отмечаться в следующем году! С Днем рождения, любимый город!"