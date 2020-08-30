Гости московских ЗАГСов смогут стать ведущими свадеб

С 1 сентября в московских отделах ЗАГС для всех желающих будут доступны очки виртуальной реальности. В них каждый желающий сможет попробовать себя в качестве ведущего свадебной церемонии.

"С 1 по 4 сентября в московских ЗАГСах пройдет неделя знаний. В этот период в 8 отделах ЗАГС можно будет пройти интерактивные сюжеты в роли ведущих церемоний в VR-очках, чтобы понять, какие качества необходимы ведущему свадебной церемонии", - рассказали пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

С помощью интерактивного видео можно будет экспериментировать с разными вариантами поведения в той или иной ситуации. Сразу после примерки очков посетитель окажется в зале бракосочетания, где разыгрываются наиболее типичные стрессовые ситуации, которые могут возникнуть во время церемонии. Например, если на главный вопрос жених в шуточной форме ответил: "Нет, мое сердце не может сказать нет", то в виртуальной реальности возникает несколько вариантов - продолжить вести церемонию, переспросить или прекратить церемонию, так как был дан отрицательный ответ. Актеры в видеоролике реалистично возмущаются, после чего человек точно запомнит, почему тот или иной вариант ответа является неправильным.

В каждом отделе будут присутствовать эксперты VR-центра Университета Правительства Москвы, которые подробно расскажут, как использовать тренажёр и ответят на все вопросы.

Попробовать себя в роли ведущих торжественной церемонии 1 сентября можно будет в Шипиловском и Мещанском отделах ЗАГС в течение всего дня. В среду, 2 сентября, с 10:00 до 13:00 VR-шлемы будут доступны в Тверском и Гагаринском отделах ЗАГС.

В Кутузовском отделе и Дворце бракосочетания на ВДНХ, также с 10:00 до 13:00, посмотреть интерактивные сюжеты можно будет 3 сентября. И в завершающий день "недели знаний", 4 сентября, провести торжественную церемонию в виртуальной реальности будет возможно с 10 до 13 во Дворце бракосочетания №5 и Перовском отделе ЗАГС. Все 13 интерактивных сюжетов VR-тренажера будут доступны всем желающим с 1 по 5 сентября.

Напомним, Управление ЗАГС Москвы совместно с Университетом Правительства Москвы разработали для сотрудников столичных загсов, которые проводят торжественные церемонии бракосочетания, программу обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего курс должны пройти более 250 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение.