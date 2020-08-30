Гости московских ЗАГСов смогут стать ведущими свадеб

Новости

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки 11:23
Госсовет Крыма: Статус полуострова не является предметом обсуждений 11:18
Почему в Риге досрочно наступила смена политического сезона 11:00
Под Воронежем открыли памятник танку поэтов 10:20
Мигранты переполнили итальянский остров Лампедуза 10:13
Еще 904 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:05
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета" 07:50
Трамп назвал "монстром" обрушившийся на США ураган "Лаура" 07:31
В Китае 29 человек погибли при обрушении гостиницы 06:35
Генсек кабмина Японии поборется за пост премьера страны 06:19
Помпео выразил обеспокоенность из-за планов КНР по покупке "Мотор Сич" 06:02
После съезда республиканцев Трамп сократил отставание от Байдена по популярности 05:22
В Калифорнии установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 05:02
Самый дорогой баран в мире продан на аукционе в Шотландии 04:39
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо 04:13
Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время 03:47
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября 03:33
Трамп обвинил конгрессменов в утечках секретных данных 03:15
Трамп огорчен уходом Абэ с поста премьер-министра Японии 02:46
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище 02:02
"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон" 29.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 29.08.2020
Команда Русинова стала второй на гонке в Ле-Кастелле 29.08.2020
Блок "Для развития / За! " и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу 29.08.2020
Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны" 29.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 11:40
Рубрика: Общество

Гости московских ЗАГСов смогут стать ведущими свадеб

Текст: Ангелина Зеленькова

С 1 сентября в московских отделах ЗАГС для всех желающих будут доступны очки виртуальной реальности. В них каждый желающий сможет попробовать себя в качестве ведущего свадебной церемонии.

Фото: iStock
Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году

"С 1 по 4 сентября в московских ЗАГСах пройдет неделя знаний. В этот период в 8 отделах ЗАГС можно будет пройти интерактивные сюжеты в роли ведущих церемоний в VR-очках, чтобы понять, какие качества необходимы ведущему свадебной церемонии", - рассказали пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

С помощью интерактивного видео можно будет экспериментировать с разными вариантами поведения в той или иной ситуации. Сразу после примерки очков посетитель окажется в зале бракосочетания, где разыгрываются наиболее типичные стрессовые ситуации, которые могут возникнуть во время церемонии. Например, если на главный вопрос жених в шуточной форме ответил: "Нет, мое сердце не может сказать нет", то в виртуальной реальности возникает несколько вариантов - продолжить вести церемонию, переспросить или прекратить церемонию, так как был дан отрицательный ответ. Актеры в видеоролике реалистично возмущаются, после чего человек точно запомнит, почему тот или иной вариант ответа является неправильным.

В каждом отделе будут присутствовать эксперты VR-центра Университета Правительства Москвы, которые подробно расскажут, как использовать тренажёр и ответят на все вопросы.

Попробовать себя в роли ведущих торжественной церемонии 1 сентября можно будет в Шипиловском и Мещанском отделах ЗАГС в течение всего дня. В среду, 2 сентября, с 10:00 до 13:00 VR-шлемы будут доступны в Тверском и Гагаринском отделах ЗАГС.

Сотрудников ЗАГС в Москве отправят на курсы харизмы

В Кутузовском отделе и Дворце бракосочетания на ВДНХ, также с 10:00 до 13:00, посмотреть интерактивные сюжеты можно будет 3 сентября. И в завершающий день "недели знаний", 4 сентября, провести торжественную церемонию в виртуальной реальности будет возможно с 10 до 13 во Дворце бракосочетания №5 и Перовском отделе ЗАГС. Все 13 интерактивных сюжетов VR-тренажера будут доступны всем желающим с 1 по 5 сентября.

Напомним, Управление ЗАГС Москвы совместно с Университетом Правительства Москвы разработали для сотрудников столичных загсов, которые проводят торжественные церемонии бракосочетания, программу обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего курс должны пройти более 250 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета"
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября
Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году