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30.08.2020 16:08
Рубрика: Общество

Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Метеорологи центра погоды "Фобос" спрогнозировали теплый сентябрь почти на всей территории России.

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В первой декаде сентября температура в Москве превысит климатическую норму на 5 градусов. Во второй половине месяца температура понизится, но все равно будет довольно тепло для сентября.

Как отмечают в "Фобосе", в этом году природа подарит жителям столицы дополнительные три недели тепла. Также с опозданием в 10-15 дней придет осень в Сибирь и на юг Дальнего Востока.

Немного прохладнее обычного может быть только в Прибайкалье. А вот на европейской территории страны средняя температура может превысить норму более чем на 2-3 градуса.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, самым жарким днем на новой неделе для Москвы станет понедельник - 31 августа. В последний день уходящего лета температура поднимется до 25-30 градусов. На юге области ожидается до плюс 31 градуса, будет солнечно. Хорошую погоду жду синоптики и 1 сентября. В Москве воздух может прогреться до 20-25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный.

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