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30.08.2020 23:51
Рубрика: Общество

Помощь не завянет

Москвичей призывают не тратить деньги на цветы 1 сентября
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 193(8247)
На торжественные линейки в московские школы 1 сентября пойдут только первоклашки. Но поздравить с Днем знаний любимого учителя и подарить ему букет планируют наверняка большинство семей школьников. Самый скромный букет обойдется в две тысячи рублей. Если в классе 30 учеников и каждый придет с цветами, это обойдется в 60 тысяч рублей. Учителя призывают не тратить такие деньги на охапки цветов, которые через пару дней завянут, а перечислить средства лучше в благотворительный фонд и помочь больным детям.

Суть акции "Дети вместо цветов" проста: 1 сентября подарите учителю один букет от всего класса, а сэкономленные деньги переведите в поддержку тяжелобольных детей. Шесть лет назад, когда акция только стартовала, в ней приняли участие 30 московских школ. В прошлом году уже более тысячи. Напомню, что идею предложила учитель литературы одной из московских школ Ася Штейн, ее сразу подхватили благотворительные фонды и родители по всей стране. Получился своего рода первосентябрьский флешмоб с участием тысячи школьников, которым удалось собрать почти 58 миллионов рублей и помочь 738 подопечным семьям фондов "Вера" и "Дом с маяком".

Фото: photoxpress
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"В этом году пандемия сделала все необычным и непривычным. В школах не будет линеек, дети учатся по новым графикам, учителя ломают голову, как соблюсти санитарные требования. И все же, несмотря на сложности, школы находят силы участвовать в акции "Дети вместо цветов", - рассказала "РГ" Анна Скоробогатова, директор благотворительного фонда помощи хосписам "Вера". - В этом году помощи ждут более 1000 семей по всей стране и акция - это возможность начать учебный год с общего доброго дела. Такая помощь не завянет".

И если учителя с радостью поддерживают акцию, то среди родителей находятся противники, а точнее, заступники "классных". Говорят: "Почему именно праздник учителей должен быть обделен? А как же атмосфера праздника? Помогать можно в любой другой день".

Но учителя возражают. "Что такое праздник для учителей 1 сентября? Это встреча с ребятами, разговоры о проведенном лете, настрой на учебу, на получение новых знаний. Это понимание ребят, что теперь они старше. Как нас могут этого лишить?" - говорит Людмила Маркова, учитель русского языка и литературы школы N 1194. В прошлом году она как классный руководитель предложила родителям 10"Л" поучаствовать в акции и все с радостью согласились. Родительский комитет переслал ей деньги, она приложила еще сумму от себя и отправила в фонд классный подарок. "Букет полевых цветов, не завернутых в целлофан - так даже теплее и ближе к сердцу. Собрать букет из сухоцветов - он простоит весь год и не завянет. Конверт с письмом-признанием или видеоролик учителю - все это останется на долгую память", - поделилась идеями она и добавила, что, по сути, акция - это как раз не замена традиции, а способ начать с детьми диалог о доброте и о том, что можно стать старше, помогая другим.

Если в классе 30 учеников и каждый придет с цветами, это обойдется в 60 тысяч рублей

В этом году акцию дополнили цифровыми "фишками": в Instagram можно получить маску-игру и анимированные наклейки, тематический набор стикеров в мессенджерах Telegram и Viber, рамки для фотографии профиля в Facebook. Чат-бот на сайте акции подскажет, как все это можно получить, а также предложит наклейки и открытки, которые можно подарить учителям со словами признания.

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