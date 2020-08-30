Под Воронежем открыли памятник танку поэтов

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков открыл в Воронежской области памятник танку "Беспощадный". Машину построили в 1942 году на деньги Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Кукрыниксов, сообщили в Минобороны РФ.

На постамент у села Ездочное машину доставили с базы хранения в Сибири, привели ее в монументальный вид специалисты из расположенной неподалеку автобронетанковой "учебки". В начале августа у монумента перезахоронили останки танкистов, погибших здесь во время жестоких боев зимой 1943 года.

"Беспощадный" был построен в 42-м на деньги поэтов и художников - те передали в Фонд обороны полученные Сталинские премии. Собранного хватило на тяжелый танк. Кукрыниксы нарисовали на броне Гитлера, разлетающегося в клочья от танкового снаряда, Маршак написал стихи: "Штурмовой огонь ведя, наш тяжелый танк, в тыл фашисту заходя, бей его во фланг!". Их тоже разместили на башне.

Свободное место постепенно покрылось звездочками и другими значками - по числу уничтоженной немецкой техники и пехоты. Воевал "Беспощадный" под управлением лейтенанта Павла Хорошилова хорошо, умело - только в 1942 году им было подбито 12 танков и семь бронемашин.