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30.08.2020 22:00
Рубрика: Власть

Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу

В столице все основные строительные работы продолжаются и будут выполнены в полном объеме. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По его словам, метро строится "практически круглосуточно". При этом Собянин уточнил, что речь идет о создании большого кольца московского метро, линий радиальных направлений, а также о развитии МЦД.

"Все вылетные магистрали, развязки, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, Южная рокада - все находится в стройке", - заключил градоначальник.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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