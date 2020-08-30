Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу

В столице все основные строительные работы продолжаются и будут выполнены в полном объеме. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, метро строится "практически круглосуточно". При этом Собянин уточнил, что речь идет о создании большого кольца московского метро, линий радиальных направлений, а также о развитии МЦД.

"Все вылетные магистрали, развязки, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, Южная рокада - все находится в стройке", - заключил градоначальник.