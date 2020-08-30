Собянин рассказал, как в Москве отпразднуют День города

День рождения Москвы в этом году отпразднуют без традиционных массовых народных гуляний, фейерверка, концертов. Отмечать главным образом будут в парках, скверах и на фестивальных площадках. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы не будем проводить ни фейерверки, ни крупные концерты, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет такой спокойный, домашний праздник, что называется, для москвичей - в парках, в скверах, на фестивальных площадках", - отметил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Праздник для Москвы заключается в том, что город вышел из сложной ситуации с коронавирусом и вернулся к нормальной жизни. Мэр напомнил, что в столице работают все предприятия и службы. В то же время трудности, связанные с пандемией, еще остаются, но город их уверенно преодолеет, сказал градоначальник.

Напомним, День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября - столица отметит свой 873 день рождения.