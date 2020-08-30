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30.08.2020 15:22
Рубрика: Общество

Собянин рассказал, как в Москве отпразднуют День города

Текст: Александр Мелешенко
День рождения Москвы в этом году отпразднуют без традиционных массовых народных гуляний, фейерверка, концертов. Отмечать главным образом будут в парках, скверах и на фестивальных площадках. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Мы не будем проводить ни фейерверки, ни крупные концерты, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет такой спокойный, домашний праздник, что называется, для москвичей - в парках, в скверах, на фестивальных площадках", - отметил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Праздник для Москвы заключается в том, что город вышел из сложной ситуации с коронавирусом и вернулся к нормальной жизни. Мэр напомнил, что в столице работают все предприятия и службы. В то же время трудности, связанные с пандемией, еще остаются, но город их уверенно преодолеет, сказал градоначальник.

Напомним, День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября - столица отметит свой 873 день рождения.

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