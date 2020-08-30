В конце прошедшей недели столичные суды отправили под арест фигурантов сразу двух громких уголовных дел.

Так, в субботу Хамовнический суд Москвы заключил под стражу на два месяца генерального директора "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. По данным следствия, оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Брижань занимает пост гендиректора "Мособлэнерго" с марта 2013 года, а его заместитель Астапов - с апреля 2015 года. По данным следствия, руководители энергетической компании получили взятку за разрешение на подключение к электрическим сетям.

А перед этим Бабушкинский районный суд отправил в СИЗО до 3 октября бывшего гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева по делу о хищении более миллиарда рублей.

Экс-руководителя космической корпорации обвиняют в миллиардном хищении во время поставок электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.

По версии следствия, преступная группа во главе с Солнцевым, завысила цены поставляемой космической электроники в три раза, чем нанесла ущерб бюджету в 1 млрд 72 млн рублей. Как отметил представитель следствия, вина Солнцева подтверждается докладными записками и показаниями свидетелей. Кроме Солнцева по делу были задержаны его бывший заместитель Степан Прохоров, а также гендиректор ФГУП "НПП "Исток" Александр Борисов и бывший директор по закупкам завода экспериментального машиностроения Александр Прохоров. Организатором преступной группы следствие считает именно бывшего гендиректора "Энергии". Сам Владимир Солнцев вину в хищении и мошенничестве по госконтракту не признает.