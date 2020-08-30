Новости

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 30.08.2020
Новым премьером Ливана может стать кадровый дипломат 30.08.2020
Александр Соболев вызван в сборную России 30.08.2020
Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады 30.08.2020
Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу 30.08.2020
Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления 30.08.2020
"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет 30.08.2020
Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 30.08.2020
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 30.08.2020
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 30.08.2020
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 30.08.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 30.08.2020
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 30.08.2020
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 30.08.2020
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 30.08.2020
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 30.08.2020
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 30.08.2020
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 30.08.2020
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 30.08.2020
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 30.08.2020
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 30.08.2020
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 30.08.2020
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 30.08.2020
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 30.08.2020
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 30.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 23:30
Рубрика: Происшествия

Космические сети

Суды отправили в СИЗО крупных чиновников
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 193(8247)
В конце прошедшей недели столичные суды отправили под арест фигурантов сразу двух громких уголовных дел.

Так, в субботу Хамовнический суд Москвы заключил под стражу на два месяца генерального директора "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. По данным следствия, оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Брижань занимает пост гендиректора "Мособлэнерго" с марта 2013 года, а его заместитель Астапов - с апреля 2015 года. По данным следствия, руководители энергетической компании получили взятку за разрешение на подключение к электрическим сетям.

Уголовное дело экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова направлено в суд

А перед этим Бабушкинский районный суд отправил в СИЗО до 3 октября бывшего гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева по делу о хищении более миллиарда рублей.

Экс-руководителя космической корпорации обвиняют в миллиардном хищении во время поставок электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.

По версии следствия, преступная группа во главе с Солнцевым, завысила цены поставляемой космической электроники в три раза, чем нанесла ущерб бюджету в 1 млрд 72 млн рублей. Как отметил представитель следствия, вина Солнцева подтверждается докладными записками и показаниями свидетелей. Кроме Солнцева по делу были задержаны его бывший заместитель Степан Прохоров, а также гендиректор ФГУП "НПП "Исток" Александр Борисов и бывший директор по закупкам завода экспериментального машиностроения Александр Прохоров. Организатором преступной группы следствие считает именно бывшего гендиректора "Энергии". Сам Владимир Солнцев вину в хищении и мошенничестве по госконтракту не признает.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств