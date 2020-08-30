В Московской области прокуратура выявила неправомерные выплаты местным депутатам из бюджета. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После проверки, которую провела Серпуховская городская прокуратура, выяснилось, что орган местного самоуправления принял решение "Об установлении ежемесячных компенсационных выплат депутатам Совета депутатов города Серпухова". По данным прокуратуры, речь шла о денежном вознаграждении депутатам в размере 50 процентов от средней зарплаты по Серпухову. Причем эти выплаты были положены независимо от фактических расходов депутатов и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов. Все это, может быть, и сошло народным избранникам с рук - мало ли может быть действительно каждый из них начал работать сразу за двух обычных серпуховчан. Вот только, как выяснила прокуратура, подобные выплаты не предусмотрены ни федеральным, ни даже региональным законодательством.

В связи с этим городская прокуратура принесла протест, после чего оспариваемый нормативный правовой акт советом депутатов был отменен.

Также прокуратура потребовала вернуть "лишние" деньги, полученные депутатами из муниципального бюджета, и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения.

В прокуратуре не стали сообщать о конкретной сумме, однако, по данным источника "РГ", речь в иске идет о взыскании почти 10 миллионов рублей, которые получили 39 народных избранников.