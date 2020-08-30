После проверки, которую провела Серпуховская городская прокуратура, выяснилось, что орган местного самоуправления принял решение "Об установлении ежемесячных компенсационных выплат депутатам Совета депутатов города Серпухова". По данным прокуратуры, речь шла о денежном вознаграждении депутатам в размере 50 процентов от средней зарплаты по Серпухову. Причем эти выплаты были положены независимо от фактических расходов депутатов и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов. Все это, может быть, и сошло народным избранникам с рук - мало ли может быть действительно каждый из них начал работать сразу за двух обычных серпуховчан. Вот только, как выяснила прокуратура, подобные выплаты не предусмотрены ни федеральным, ни даже региональным законодательством.
В связи с этим городская прокуратура принесла протест, после чего оспариваемый нормативный правовой акт советом депутатов был отменен.
Также прокуратура потребовала вернуть "лишние" деньги, полученные депутатами из муниципального бюджета, и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения.
В прокуратуре не стали сообщать о конкретной сумме, однако, по данным источника "РГ", речь в иске идет о взыскании почти 10 миллионов рублей, которые получили 39 народных избранников.