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30.08.2020 23:28
Рубрика: Происшествия

Получали за двоих

Прокуроры выявили незаконные зарплаты депутатов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 193(8247)
В Московской области прокуратура выявила неправомерные выплаты местным депутатам из бюджета. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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После проверки, которую провела Серпуховская городская прокуратура, выяснилось, что орган местного самоуправления принял решение "Об установлении ежемесячных компенсационных выплат депутатам Совета депутатов города Серпухова". По данным прокуратуры, речь шла о денежном вознаграждении депутатам в размере 50 процентов от средней зарплаты по Серпухову. Причем эти выплаты были положены независимо от фактических расходов депутатов и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов. Все это, может быть, и сошло народным избранникам с рук - мало ли может быть действительно каждый из них начал работать сразу за двух обычных серпуховчан. Вот только, как выяснила прокуратура, подобные выплаты не предусмотрены ни федеральным, ни даже региональным законодательством.

В связи с этим городская прокуратура принесла протест, после чего оспариваемый нормативный правовой акт советом депутатов был отменен.

Также прокуратура потребовала вернуть "лишние" деньги, полученные депутатами из муниципального бюджета, и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения.

В прокуратуре не стали сообщать о конкретной сумме, однако, по данным источника "РГ", речь в иске идет о взыскании почти 10 миллионов рублей, которые получили 39 народных избранников.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Серпухов

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