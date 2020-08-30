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30.08.2020 23:35
Рубрика: Экономика

Маршрут прежний

Водители троллейбусов после экзаменов пересели на электробусы
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 193(8247)
Троллейбусы по столице уже не ходят. Неделю тому назад москвичи попрощались с ними. Пассажиры пересели на электробусы. А что ждет водителей и сам "рогатый" транспорт? Это выяснил корреспондент "РГ".
Лилия Архипова пересела на электробус после 10 лет за рулем троллейбуса. Фото: Михаил Синицын/ РГ Лилия Архипова пересела на электробус после 10 лет за рулем троллейбуса. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Лилия Архипова пересела на электробус после 10 лет за рулем троллейбуса. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Героиня фильма Люба из "Берегись автомобиля" с детства запала в душу Лилии Архиповой. Водить троллейбус она мечтала еще подростком. Но в отделе кадров троллейбусного парка 17-летней девушке сказали: подрасти лет до 20. И она действительно получила права и заняла долгожданное рабочее место за рулем троллейбуса. Десять лет Архипова водила троллейбус по 73-му маршруту от станции метро "ВДНХ" до станции "Бибирево". Когда услышала, что троллейбусы перестанут ходить по городу, не поверила. И вот все-таки сдала экзамен на вождение по категории D, как этого требуется для электробуса.
Троллейбусы в Москве заменили электробусами

- Когда в первый раз села в кабину электробуса, он показался мне "космосом", - вспоминает Лилия. - Плавное движение, тишина, маневренность... Внутри кабины водителя есть даже компьютер, и когда нужно заступить на другой маршрут, он сам показывает дорогу и остановки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", сейчас уже более 1000 водителей троллейбусов и автобусов пересели за руль электробуса, 216 из них - женщины. "У нас на площадке 200 электробусов, расписание соблюдаем", - рассказал начальник автоколонны электробусов филиала Северо-восточный ГУП "Мосгортранс" Максим Швецов. Из этого филиала ушли при смене троллейбусов электробусами лишь несколько водителей.

Всего в Москве работают сейчас 450 электробусов, сообщил председатель правления "Транспортной ассоциации Московской агломерации" Норайр Блудян. "В следующем году столица откажется от закупок дизельных автобусов и в город будет поступать только электротранспорт - трамваи и электробусы. К 2024 году число электробусов достигнет более 2,6 тысячи, а после 2030-го электробусы станут основой московского парка городского транспорта", - говорит он.

А что же троллейбусы? Как оказалось, они пока стоят в парке. Несколько машин из них будут курсировать по музейному троллейбусному маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы - единственному, который останется в городе. Еще несколько машин займут свое место в Музее транспорта Москвы. Отслужившие свое машины спишут и утилизируют. Более современные модели отправятся в другие регионы страны. В Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также Новороссийске, Томске, Владивостоке троллейбусы еще будут продолжать ходить.

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