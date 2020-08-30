Уточнены правила переезда компаний в "российские офшоры"

Зарубежные холдинги, которые решат переехать в специальные административные районы (САР), могут получить дополнительные льготы. Также правительство намерено устанавливать для них величину ежегодного взноса в пользу управляющей компании САРа.

Это следует из законопроекта, разработанного минэкономразвития и опубликованного для общественного обсуждения.

САРы действуют с 2018 года на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области, по сути являются офшорами. Для компаний, которые будут там регистрироваться, предусмотрены низкие налоговые ставки на доходы и приоритет международного права до 2029 года.

Как следует из законопроекта минэкономразвития, дополнительными льготами для резидентов САРов в том числе станет право транзитной редомициляции (смены места регистрации) в несколько этапов. Это может пригодиться компаниям, работающим в тех странах, чье законодательство запрещает прямой переезд (например, из Нидерландов напрямую можно переехать только в другую страну Евросоюза).

Кроме того, резиденты "российских офшоров" смогут сохранять статус после слияния или присоединения к другим компаниям из САРов. Он будет утрачен лишь в случае, если сделка совершена со сторонним юридическим лицом.

Величину взноса для желающих переехать в специальные административные районы будет устанавливать правительство

В документе указывается, что правительство самостоятельно будет устанавливать величину обязательных взносов, которые должны вносить в федеральный бюджет желающие переехать в САРы резиденты. Это подразумевалось еще с момента создания "российских офшоров", но до сих пор таких взносов фактически не производилось из-за отсутствия четкого порядка их взимания (изначально этот порядок должен был регулироваться Налоговым кодексом).