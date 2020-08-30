В Якутии открылся первый лесопитомник

Новости

После съезда республиканцев Трамп сократил отставание от Байдена по популярности 05:22
В Калифорнии установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 05:02
Самый дорогой баран в мире продан на аукционе в Шотландии 04:39
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо 04:13
Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время 03:47
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября 03:33
Трамп обвинил конгрессменов в утечках секретных данных 03:15
Трамп огорчен уходом Абэ с поста премьер-министра Японии 02:46
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище 02:02
Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия 01:33
"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон" 29.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 29.08.2020
Блок "Для развития / За! " и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу 29.08.2020
Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны" 29.08.2020
Суд арестовал подозреваемых в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков" 29.08.2020
Афины ответили на заявление Турции об угрозе войны 29.08.2020
Судьи лишили Романа Мазепина победы в гонке "Формулы-2" 29.08.2020
Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдется в 80 млрд рублей 29.08.2020
В Германии объявили о повышении налогов для богатых 29.08.2020
Столичная ГИБДД начала выявлять нарушителей среди байкеров и велосипедистов 29.08.2020
В Крыму открыли первую на полуострове академию футбола 29.08.2020
Названы дата и место прощания с актером Владимиром Андреевым 29.08.2020
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне 29.08.2020
Петр Бирюков: В субботу московские дороги и тротуары промыли с шампунем 29.08.2020
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку 29.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 05:33
Рубрика: Общество

В Якутии открылся первый лесопитомник

Текст: Владимир Таюрский

В селе Солянка Олекминского района Якутии открылся первый в республике экспериментальный лесопитомник.

Лесопромышленный комплекс получит новую стратегию развития

Проект реализован Арктическим государственным агротехнологическим университетом совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики и администрацией Олекминского района. Питомник предназначен для выращивания сеянцев основных лесообразующих пород деревьев, адаптированных к северным условиям. Спрос на них, безусловно, будет: согласно федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении, природопользователи, рубящие лес в связи с производственной необходимостью, обязаны его восстанавливать.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, общая площадь питомника составляет 4,2 гектара, мощность - три миллиона сеянцев в открытом и около 140 тысяч - в закрытом грунте. Планируется выращивать лиственницу даурскую и сосну обыкновенную.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября
Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году