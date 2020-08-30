В Якутии открылся первый лесопитомник

В селе Солянка Олекминского района Якутии открылся первый в республике экспериментальный лесопитомник.

Проект реализован Арктическим государственным агротехнологическим университетом совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики и администрацией Олекминского района. Питомник предназначен для выращивания сеянцев основных лесообразующих пород деревьев, адаптированных к северным условиям. Спрос на них, безусловно, будет: согласно федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении, природопользователи, рубящие лес в связи с производственной необходимостью, обязаны его восстанавливать.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, общая площадь питомника составляет 4,2 гектара, мощность - три миллиона сеянцев в открытом и около 140 тысяч - в закрытом грунте. Планируется выращивать лиственницу даурскую и сосну обыкновенную.