В Приморье ливни нарушили дорожное сообщение

Сильные дожди вызвали в Приморском крае подтопление дорог, а в Чугуевском округе обрушился мост.

Из-за обрушения моста на автодороге Чугуевка - Пшеницыно проезда к селу Пшеницыно нет. В пресс-службе правительства края в воскресенье сообщили, что сейчас дорожники приступили к восстановлению моста.

В Пограничном округе нет проезда на подъезде к селу Духовское. Невозможно проехать также по дороге Гродеково - Барановка - Садовый.

Размывы глубиной до полуметра сделали невозможным подъезд к селу Рубиновка от дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово.

Таких размытых участков дорог и отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов в регионе сейчас много. До некоторых сел можно доехать по объездным дорогам, сделав изрядный крюк.

По словам директора АО "Примавтодор" Алексея Ширшова, переливы воды и размыв проезжей части на дорогах продолжаются. Восстановительные работы начнутся сразу после схода воды.

Накануне глава региона Олег Кожемяко провел заседание оперативного штаба в связи с обрушившимся на Приморье циклоном и подтоплением территорий.

- Циклон будет смещаться к востоку, охватит Шкотовский, Лазовский, Ольгинский районы. Мы знаем возможные последствия: высокий уровень воды в реках, угроза дорогам, жилому сектору. Поэтому нам необходимо принять все меры, чтобы техника и люди были развернуты, находились на местах. Нужно, чтобы в случае необходимости задействовалась противопожарная техника, насосы, гидропомпы - все средства, которые есть, - заявил губернатор.