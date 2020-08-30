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30.08.2020 22:09
Рубрика: Общество

Бой у поста Хандаса

Воссоздана битва, с которой началось освобождение Южного Сахалина
Текст: Инесса Доценко ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Стрельба, крики солдат, дым и запах пороха... Все, как 75 лет назад. Вчера на Сахалине близ села Рощино Смирныховского района прошла масштабная историческая реконструкция боя у полицейского поста Хандаса. Она повторила важнейшую битву на пограничной 50-й параллели в августе 1945 года. Именно с этого боя началось освобождение Южного Сахалина от японцев. Тогда советские солдаты справились с несколькими вражескими дотами, заняли рубеж обороны и прочно удерживали его.
Организаторы реконструкции старались максимально "приблизить" ее к реальным историческим событиям. Фото: Алексей Охрименко Организаторы реконструкции старались максимально "приблизить" ее к реальным историческим событиям. Фото: Алексей Охрименко
Организаторы реконструкции старались максимально "приблизить" ее к реальным историческим событиям. Фото: Алексей Охрименко

Эту "военную операцию", которую, кстати, провели в рамках Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVa 2020", готовили долго и тщательно.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- Для реконструкции мы пригласили 25 специалистов-профессионалов из Приморского и Хабаровского краев. Работали с архивными документами, писали сценарий. А всего в воссоздании событий задействовали больше 70 участников, - рассказал председатель совета сахалинского отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.

Организаторы постарались максимально "приблизить" сценарий зрелищного мероприятия к историческим событиям. Специально для реконструкции закупили целую тонну образцов обмундирования солдат того времени, задействовали знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японскую винтовку Арисака. На месте штурма выкопали противотанковый ров, развернули военный лагерь, протянули колючую проволоку.

После реконструкции боя в Смирныховском районе активисты "Поискового движения России" открыли тематическую выставку и дали старт большой экспедиции "Дальневосточный фронт". На Сахалин для участия в ней приехали 86 поисковиков из 17 регионов страны - они будут искать останки советских солдат, павших в боях.

- Безусловно, важно найти останки каждого павшего в боях воина и предать их земле. Но также не менее важно и рассказывать каждому следующему поколению о том, как освобождали наши земли, какой высокой ценой давалась победа, - обратился к участникам экспедиции губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Вы сохраняете историю нашей страны.

Жить поисковики будут в лагере. На его территории соорудили несколько жилых палаток, полевую кухню, штаб для обсуждения итогов работы и технические помещения. Основные орудия - лопаты и металлоискатели.

Но есть и специальный инструмент - георадар. С его помощью можно просканировать землю и избежать раскопок там, где они не нужны.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск 75 лет Великой Победы

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