Экспериментальные правовые режимы (ЭПР), которые получили название "регуляторные", или "цифровые песочницы" за аналогию с детской игрой, позволяют государству, производителям технологий и гражданам "поупражняться" на законодательном уровне. Есть много административных барьеров, которые мешают развиваться технологиям ИИ. Например, в России нельзя полноценно использовать возможности телемедицины, так как действующим законодательством запрещен дистанционный осмотр, постановка диагноза и многое другое. Отсутствие закрепленного законами понятия обезличенных данных, необходимость личного присутствия при оформлении некоторых процедур, отсутствие правового регулирования в области беспилотных аппаратов и другие факторы также создают барьеры для развития ИИ.
"Цифровые песочницы" позволят эти барьеры временно устранить и посмотреть, во-первых, как это работает на практике, а, во-вторых, что именно нужно поменять в действующем законодательстве, чтобы Россия могла постепенно выйти в лидеры по применению ИИ, не нарушая при этом права и безопасность граждан.
Сразу вносить изменения в законодательство нерационально, считает замглавы минэкономразвития. К тому же это может занять до двух лет, а установить экспериментальный режим можно всего за 85 дней - от предложения о формировании ЭПР до издания соответствующего акта правительства.
Рамочный закон о запуске ЭПР уже подписан этим летом и заработает в конце января 2021 года. Однако для запуска "песочниц" нужно внести изменения в целый ряд отраслевых законов. Для этого минэкономразвития и подготовило законопроект-спутник, пояснил Федулов.
В законы об основах охраны здоровья граждан, об образовании, о банках и валютном регулировании, в ряд транспортных законов, а также в законы о госуслугах и лицензировании деятельности добавят пункт о возможности применения иного регулирования, нежели предусмотрено действующим законодательством. Внесение всего одного предложения кажется простым, но на деле провести законопроект будет не так легко, отметил замминистра. Сейчас документ готовится к рассмотрению в правительстве.
Он коснется, в первую очередь, девяти отобранных министерством проектов, среди которых защита клиентов сотовой связи от мошенников, создание роботизированной гостиницы, использование беспилотного транспорта и телемедицинских технологий.
"Цифровые песочницы" разработаны в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" совместно с фондом "Сколково" и организацией "Цифровая экономика".