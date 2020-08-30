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30.08.2020 22:02
Рубрика: Экономика

Инновации в песочнице

Закон-спутник запустит новые правовые режимы
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Разработчикам технологий искусственного интеллекта (ИИ) дадут возможность опробовать в действии свои IT-продукты - для этого государство даже готово отменить некоторые законодательные нормы, но только временно, в качестве эксперимента. Об этом рассказал замглавы минэкономразвития Владислав Федулов на заседании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края.

Экспериментальные правовые режимы (ЭПР), которые получили название "регуляторные", или "цифровые песочницы" за аналогию с детской игрой, позволяют государству, производителям технологий и гражданам "поупражняться" на законодательном уровне. Есть много административных барьеров, которые мешают развиваться технологиям ИИ. Например, в России нельзя полноценно использовать возможности телемедицины, так как действующим законодательством запрещен дистанционный осмотр, постановка диагноза и многое другое. Отсутствие закрепленного законами понятия обезличенных данных, необходимость личного присутствия при оформлении некоторых процедур, отсутствие правового регулирования в области беспилотных аппаратов и другие факторы также создают барьеры для развития ИИ.
В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь

"Цифровые песочницы" позволят эти барьеры временно устранить и посмотреть, во-первых, как это работает на практике, а, во-вторых, что именно нужно поменять в действующем законодательстве, чтобы Россия могла постепенно выйти в лидеры по применению ИИ, не нарушая при этом права и безопасность граждан.

Сразу вносить изменения в законодательство нерационально, считает замглавы минэкономразвития. К тому же это может занять до двух лет, а установить экспериментальный режим можно всего за 85 дней - от предложения о формировании ЭПР до издания соответствующего акта правительства.

Рамочный закон о запуске ЭПР уже подписан этим летом и заработает в конце января 2021 года. Однако для запуска "песочниц" нужно внести изменения в целый ряд отраслевых законов. Для этого минэкономразвития и подготовило законопроект-спутник, пояснил Федулов.

Фото: iStock
Утверждена концепция правового регулирования искусственного интеллекта

В законы об основах охраны здоровья граждан, об образовании, о банках и валютном регулировании, в ряд транспортных законов, а также в законы о госуслугах и лицензировании деятельности добавят пункт о возможности применения иного регулирования, нежели предусмотрено действующим законодательством. Внесение всего одного предложения кажется простым, но на деле провести законопроект будет не так легко, отметил замминистра. Сейчас документ готовится к рассмотрению в правительстве.

Он коснется, в первую очередь, девяти отобранных министерством проектов, среди которых защита клиентов сотовой связи от мошенников, создание роботизированной гостиницы, использование беспилотного транспорта и телемедицинских технологий.

Для запуска "цифровых песочниц" изменения внесут в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности. Это позволит в 2021 году запустить уже девять инновационных проектов

"Цифровые песочницы" разработаны в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" совместно с фондом "Сколково" и организацией "Цифровая экономика".

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