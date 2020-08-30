Новости

Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 19:45
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 19:31
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 18:52
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 18:35
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 18:34
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 18:29
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 18:15
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 18:01
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 17:33
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 17:06
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 16:48
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 16:08
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 16:08
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 15:47
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 15:47
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 15:09
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 12:42
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 19:41
Рубрика: Экономика

Это колесо доехало до Казани

Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
В столице Татарстана завершилось строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК). Заключительный 800-метровый участок трассы от улицы Мидхата Булатова до Борисковской проложили в рекордно короткий срок - за 12 месяцев вместо 17. Назвали магистраль в честь 100-летия Татарской АССР.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Евгений Дитрих приняли участие в открытии кольца. Фото: Пресс-служба президента РТ Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Евгений Дитрих приняли участие в открытии кольца. Фото: Пресс-служба президента РТ
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Евгений Дитрих приняли участие в открытии кольца. Фото: Пресс-служба президента РТ

В церемонии открытия БКК приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Евгений Дитрих. Гости прибыли в Казань на празднование юбилея республики. Они вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым перевернули символический знак - и по трассе проехала колонна "КАМАЗов".

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Что надо знать о строительстве скоростной трассы Москва - Казань

Новая магистраль позволит разгрузить центр города и соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью Казани. Она включает в себя четырехполосную дорогу первого класса с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метра. Между полосами встречного движения проложили два пути для трамвайного маршрута N 5. К слову, после того как его закольцевали, он стал самым длинным в России. Общая протяженность линии 34 километра. А пройдет "пятерка" через все шесть районов города. На это ей потребуется полтора часа.

Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров. Во многом благодаря тому, что было принято решение вводить надземный, а не подземный пешеходный переход, сдачу масштабного объекта удалось ускорить. Работы велись круглосуточно с использованием самых современных технологий.

Обошлось строительство в 2,3 миллиарда рублей, в том числе один миллиард выделили из федерального бюджета.

- Когда несколько месяцев назад встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование, мы обратились к президенту РФ, и Владимир Путин нас поддержал. Несмотря на пандемию коронавируса, на все сложности, были выделены дополнительные деньги, - отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Любопытно, что проект этой дороги и трамвайной линии был заложен в генплан Казани еще в 1969 году. Но воплотить его в жизнь не удавалось целых полувека.

Президент РТ Рустам Минниханов признался, что поначалу строительство ББК казалось несбыточной мечтой. К его созданию приступили еще в 2010 году. По словам главы республики, это самый крупный инфраструктурный дорожный проект в Казани после подготовки к Универсиаде-2013.

- Такой комплексный подход мы и практикуем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Аналогичное развитие территорий мы хотели бы видеть в каждом городе. А Казань, несомненно, пример для подражания.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Законы сентября затронут заемщиков и семьи с детьми
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре