В столице Татарстана завершилось строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК). Заключительный 800-метровый участок трассы от улицы Мидхата Булатова до Борисковской проложили в рекордно короткий срок - за 12 месяцев вместо 17. Назвали магистраль в честь 100-летия Татарской АССР.

В церемонии открытия БКК приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Евгений Дитрих. Гости прибыли в Казань на празднование юбилея республики. Они вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым перевернули символический знак - и по трассе проехала колонна "КАМАЗов".

Новая магистраль позволит разгрузить центр города и соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью Казани. Она включает в себя четырехполосную дорогу первого класса с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метра. Между полосами встречного движения проложили два пути для трамвайного маршрута N 5. К слову, после того как его закольцевали, он стал самым длинным в России. Общая протяженность линии 34 километра. А пройдет "пятерка" через все шесть районов города. На это ей потребуется полтора часа.

Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров. Во многом благодаря тому, что было принято решение вводить надземный, а не подземный пешеходный переход, сдачу масштабного объекта удалось ускорить. Работы велись круглосуточно с использованием самых современных технологий.

Обошлось строительство в 2,3 миллиарда рублей, в том числе один миллиард выделили из федерального бюджета.

- Когда несколько месяцев назад встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование, мы обратились к президенту РФ, и Владимир Путин нас поддержал. Несмотря на пандемию коронавируса, на все сложности, были выделены дополнительные деньги, - отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Любопытно, что проект этой дороги и трамвайной линии был заложен в генплан Казани еще в 1969 году. Но воплотить его в жизнь не удавалось целых полувека.

Президент РТ Рустам Минниханов признался, что поначалу строительство ББК казалось несбыточной мечтой. К его созданию приступили еще в 2010 году. По словам главы республики, это самый крупный инфраструктурный дорожный проект в Казани после подготовки к Универсиаде-2013.

- Такой комплексный подход мы и практикуем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Аналогичное развитие территорий мы хотели бы видеть в каждом городе. А Казань, несомненно, пример для подражания.