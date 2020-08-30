На Ставрополье в ДТП с двумя микроавтобусами пострадали шесть человек

Около трех часов утра в Кочубеевском районе Ставропольского края. произошла авария. Здесь при столкновении двух микроавтобусов - Fiat с пассажирами и грузовой "ГАЗели" - пострадали шесть человек.

ДТП случилось на трассе недалеко от города Невинномысска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, водитель Fiat перевозил частным образом восемь пассажиров из Дагестана в столицу Адыгеи Майкоп. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в следовавшую в попутном направлении "ГАЗель".

В результате столкновения шесть пассажиров микроавтобуса из Дагестана (среди них находился один ребенок) были доставлены на "скорых" в городскую больницу Невинномысска с незначительными травмами. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает. Водители обоих транспортных средств при этом не пострадали.

Как считают сотрудники ГИБДД, причиной ДТП, скорее всего, является усталость водителя пассажирского микроавтобуса, который много часов находился в пути. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.