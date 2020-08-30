Под Черкесском в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

На подъезде к Черкесску микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами съехал в кювет. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе подростки 10, 12 и 17 лет.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, авария произошла на 44 километре при съезде с федеральной автодороги Р-217 "Кавказ".

К месту происшествия была направлена оперативная группа МЧС из шести человек и две единицы техники.

"Пострадавшие направлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работает психолог", - говорится в сообщении.