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30.08.2020 07:57
Рубрика: Происшествия

Под Черкесском в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Текст: Николай Грищенко

На подъезде к Черкесску микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами съехал в кювет. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе подростки 10, 12 и 17 лет.

В тройном ДТП на трассе "Дон" погибли два человека

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, авария произошла на 44 километре при съезде с федеральной автодороги Р-217 "Кавказ".

К месту происшествия была направлена оперативная группа МЧС из шести человек и две единицы техники.

"Пострадавшие направлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работает психолог", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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