В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Дагестане на дороге Астрахань - Махачкала произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали 17 человек.

По данным СК по региону, причиной аварии стало отлетевшее от грузовика КамАЗ колесо, которое врезалось в автобус. От удара Neoplan перевернулся. Часть пассажиров получила травмы различной степени тяжести.

Сначала сообщалось об 11 пострадавших, затем с жалобами на травмы в больницу Тарумовского района были госпитализированы еще шесть человек.

"Дорожно-транспортное происшествие стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, ответственными за вышедшего на линию транспортного средства", - сообщает пресс-служба СК.

На месте ДТП работают следователи. Будет дана правовая оценка действиям водителя рейсового автобуса по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.