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30.08.2020 12:42
Рубрика: Происшествия

В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Дагестан Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Дагестан
Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Дагестан

В Дагестане на дороге Астрахань - Махачкала произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали 17 человек.

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По данным СК по региону, причиной аварии стало отлетевшее от грузовика КамАЗ колесо, которое врезалось в автобус. От удара Neoplan перевернулся. Часть пассажиров получила травмы различной степени тяжести.

Сначала сообщалось об 11 пострадавших, затем с жалобами на травмы в больницу Тарумовского района были госпитализированы еще шесть человек.

"Дорожно-транспортное происшествие стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, ответственными за вышедшего на линию транспортного средства", - сообщает пресс-служба СК.

На месте ДТП работают следователи. Будет дана правовая оценка действиям водителя рейсового автобуса по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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