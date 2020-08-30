На Дону открылся военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты"

Под Таганрогом, в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков открылся народный военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты". Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны , министр культуры России Ольга Любимова, а также руководители различных регионов страны.

Выступая на торжественной церемонии открытия музея, глава региона Василий Голубев напомнил об историческом значении событий лета 1943 года на берегах реки Миус.

- Военные историки сравнивают неприступность Миус-фронта с линией Маннергейма и Мажино, а прорыв обороны фашистов по значению с битвой на Курской дуге. Особое место занимает героизм солдат, сформированных в Азербайджане 130-й и 416-й стрелковых дивизий, названных позже Таганрогскими. Именно после прорыва Миус-фронта в Москве был дан третий в истории Великой Отечественной войны салют Победы, - подчеркнул губернатор.

По мнению главы Донского края, "Самбекские высоты" должны стать не только символом благодарности павшим солдатам Красной Армии, но и "прививкой от исторического беспамятства".

- Созданный на этой политой кровью земле музейный комплекс призван вернуть имена героически павшим воинам и напомнить о дружбе народов, которая сложилась под огнем врага. Музей "Самбекские высоты" сегодня встает на защиту исторической памяти - это прививка от лжи, и рассказ о роли народов СССР в борьбе с фашизмом. Это наш ответ историческому беспамятству и наша благодарная память о скромных и мужественных людях, которые изменили мир, - сказал Василий Голубев.

Ключевым действием церемонии стало вручение символа мемориального комплекса "Самбекские высоты". Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Никаноров спустя 77 лет вернулся туда, где 18-летним парнем штурмовал Миус-фронт, и передал символ стойкости и мужества представителю движения юноармейского движения.

Напомним, что строительство музея "Самбекские высоты" началось в 2015 году. Реализация проекта осуществлялась в том числе за счет добровольных пожертвований. Всего было собрано свыше 750 миллионов рублей.

Комплекс, общей площадью в 14 гектаров, объединил построенный во времена СССР мемориал с вновь созданными зданиями музея и информационно-выставочного центра, часовни, новыми монументами, интерактивной площадкой для военной техники, мемориальным захоронением останков воинов, обнаруженных поисковиками. Рядом разбит уникальный сад, где специально подобранные деревья и кустарники цветут весь май. Комплекс оснащен самым современным мультимедийным оборудованием.