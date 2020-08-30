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30.08.2020 12:23
Рубрика: Культура

Путин: "Самбекские высоты" помогут сбережению исторической памяти России

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии открытия народного военно-исторического музея "Самбекские высоты" в Ростовской области.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В послании, опубликованном на сайте Кремля, отмечается: прорыв Красной Армией Миуссских рубежей и освобождение Ростовской области по праву считается одной из героических и драматических страниц самой жестокой войны XX столетия.

Фото: администрация Курской области
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"Важно, что музейный комплекс "Самбекские высоты", объединивший Мемориал славы, воздвигнутый в 1980 году, и современное мультимедийное экспозиционное пространство, создан по инициативе ветеранов и при поддержке участников поискового и военно-патриотического движения, а его строительство, в котором приняли активное участие жители нашей страны, стало поистине всенародным делом", - говорится в послании.

Глава государства выразил уверенность, что новый музей и реализуемые в нем проекты окажут содействие сбережению исторической памяти России.

В честь открытия на "Самбекских высотах" прошла военная реконструкция, наблюдать которую пользователи интернета могли в онлайн-трансляции.

Отметим, что музейный комплекс "Самбекские высоты" построен в Неклиновском районе Ростовской области, где в 1943 году пролегала линия Миус-фронта. На строительство комплекса собрано свыше 750 миллионов рублей пожертвований.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Площадь музейного комплекса "Самбекские высоты" более трех тысяч гектаров. В состав комплекса вошел мемориал "Памяти павших героев", интерактивная площадка с военной техникой и окопами, а также "Партизанская деревня". Разбит уникальный сад, где специально подобранные деревья и кустарники цветут весь май. Комплекс оснащен самым современным мультимедийным оборудованием.

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