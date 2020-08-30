"Сочи" сыграл вничью с "Уралом" и не догнал "Спартак" в РПЛ

В воскресенье в матче шестого тура чемпионата страны по футболу "Сочи" дома не сумел обыграть екатеринбургский "Урал" - 0:0 (0:0). После этой ничьей южане набрали 12 очков и вышли на третье место в первенстве.

Череда разного рода сюрпризов на старте российской Премьер- лиги (РПЛ) привела к тому, что в случае сегодняшней победы "Сочи" набирает 14 очков и догоняет лидирующий в турнире столичный "Спартак". Более того, если южане выигрывают с преимуществом в счете в два и более мяча, то вообще выходят на первое место, опережая красно-белых по разнице голов.

Вот такова цена трех подряд побед коллектива Владимира Федотова, с превеликим трудом (только одно противостояние с юношами "Ростова" чего стоит!) сохранившим совсем недавно свое место в РПЛ.

Однако в жуткую жару, на которую даже мало влияло близость арены "Фишт" к Черному морю, хозяева не спешили "документально" оформить свое лидерство в турнире. Не применяя высоких скоростей, соперники крайне редко доходили до чужих ворот. Хотя к концу первой половины "барсы" стали чаще владеть мячом, Жоаозиньо и Нобоа исполнили несколько стандартов.

Но до явных голевых моментов (лишь однажды форвард сочинцев Заболотный довольно опасно пробил из пределов штрафной - голкипер уральцев Помазун отразил мяч) дело никак не доходило.

начале второй половины и гости наконец-то создали свой первый момент: Герасимов на 51-й минуте головой после розыгрыша штрафного мог забить ударом головы из пределов штрафной.

А затем на поле уже развернулась куда более равная игра, в которой "Урал" довольно регулярно атаковал и реально угрожал воротам южан. Особенно при стандартах, во время которых центральный защитник гостей Рыков регулярно переигрывал в воздухе своих оппонентов.

У хозяев очень старались Нобоа и Жоаозиньо (в одном из моментов мяч после удара бразильца с российским паспортом лишь в сантиметрах разминулся с сеткой ворот). Однако преодолеть хорошо организованную оборону гостей "барсам" так и не удалось.

Более того, сочинцы едва не упустили и ничью: в добавленной время. На 93-й минуте, уралец Кулаков из убойной позиции послал мяч выше ворот.

Таим образом, "Сочи" не сумел победить, а значит, на перерыв для игр сборных единоличным лидером РПЛ остался московский "Спартак". А южане, набрав 12 очков, переместились на третье место в чемпионате.

В свою очередь, эта ничья позволила "Уралу" набрать шесть баллов и покинуть зону вылета, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице.