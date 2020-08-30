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30.08.2020 18:29
Рубрика: Происшествия

В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог

Текст: Александр Ершов
Фото: Российский союз спелеологов Фото: Российский союз спелеологов
Фото: Российский союз спелеологов

В воскресенье в Абхазии подняли на поверхность тело погибшего при спуске в еще не исследованную пещеру под названием Интеграл в Гагрском районе соседней республики 49-летнего спелеолога Павла Демидова.

Фото: Пресс-служба МЧС Дагестана
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Об этом сообщается на официальной странице Российского союза спелеологов в соцсети "ВКонтакте".

Как выяснилось, трагедия произошла еще 23 августа. В этот день члены московской команды "Перово-Спелео" Павел Демидов и Андрей Шумейко приступили к изучению таинственной пещеры (сюда еще никогда не спускались исследователи), расположенной в горном массиве Арабика на Гагрском хребте Западного Кавказа.

Когда исследователи оказались на глубине 305 метров, произошел так называемый крупноглыбовый завал, уточнили в Российском союзе спелеологов. Шумейко удалось выбраться, а Демидов остался под камнями.

Сразу была организована операция по извлечению тела погибшего коллеги, которую возглавил опытный спелеолог Денис Провалов. К месту ЧП на машине было доставлено дополнительное проходческое оборудование и снаряжение. В базовый лагерь также прибыла еще одна группа специалистов.

И вот накануне тело Павла Демидова удалось достать из завала. По информации союза спелеологов, в данный момент специалисты заканчивают подготовку пещеры к транспортировке носилок с погибшим  на поверхность.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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