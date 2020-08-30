В южном дерби "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в РПЛ

В воскресенье поздно вечером в матче шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" - 1:1 (0:0). В огненном южном дерби в середине второго тайма норвежский дончанин Норманн фантастическим ударом со штрафного открыл счет, а вскоре кубанский швед Берг после классной комбинации забил ответный мяч.

Главное южное дерби (а непримиримое соперничество между донскими и кубанскими командами буквально во всех игровых видах спорта является принципиальным уже многие десятилетия) в исполнении этих соперников пресным никогда не бывает. И ничего не предвещало того, что очередное противостояние клубов из соседних регионов станет исключением.

Пожалуй, с момента своего дебюта в 2011 году в высшем отечественном футбольном дивизионе "быки" никогда еще так слабо не стартовали в первенстве страны. Участник предстоящей квалификации за попадание в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА после пяти туров с семью очками занимал лишь десятое место. Поэтому важность встречи с "Ростовом" в такой ситуации оказывалась исключительной: еще одна осечка, да еще и перед перерывом в связи с играми сборных, для "Краснодара" могла стать крайне болезненной.

Но все-таки одна позитивная новость имелась - судя по выложенном на клубном сайте видео с субботней тренировки, в ней самым активным образом принимали участие ранее травмированные Ари и Кабелла. Впрочем, на своей странице в Instagram бразилец с российским паспортом уточнил, что еще не готов выйти на поле, а вот появление креативного француза, похоже, не исключается.

Хотя чисто турнирные дела у соперника после двух побед подряд (команда из Ростова-на-Дону с девятью баллами поднялись на шестую строчку) пошли на лад, их наставника Валерия Карпина явно не устраивает, так сказать, медицинская составляющая работы клуба. И позавчера "Ростов" объявил о появлении в ФК нового главного врача Владимира Шуляка, а также двух испанцев - старшего физиотерапевта Гильермо Переса и тренера-реабилитолога Фернандо Лопеса. Причины подобных перестановок пока не названы.

Что касается стартовых составов, то наставник хозяев Мурад Мусаев оставил в числе запасных хавбека Уткина (его позицию занял голландец Вильена), а в центре обороны снова появился бразилец Кайо, вытеснив Сорокина (футболиста, вызванного Станиславом Черчесовым в национальную команду).

У "Ростова" выздоровели Еременко и Норманн, а еще впервые в основе вышел автор уже двух победных мячей японец Хашимото. А вот экс-"быка" Мамаева по причине травмы не оказалось даже в заявке.

Кубанцы начали сверхактивно, на несколько минут даже прижав гостей к их штрафной. И Берг, получив классный заброс от Газинского, мяч принял не слишком ловко и пробил с угла вратарской в небеса.

Впрочем, "Ростов" только лишь отбиваться вовсе не собирался, прибегнув к прессингу на чужой половине и организовав в ответ несколько острых атак и подав три угловых. Шомуродов на 16-й минуте и вовсе едва с близкого расстояния не отправил мяч в сетку. А Еременко звтем после точной передачи Байрамяна с правого угла вратарской мощно пробил в штангу.

А вскоре в совершенно безобидной ситуации "быков" могли получить пенальти в свои ворота: Петров на лини штрафной случайно наступил на ногу Байрамяна, но судья Сергей Карасев после собственного изучения эпизода решил не наказывать хозяев.

На 37-й минуте уже кубанцы могли открыть счет, однако сильнейший удар Ольссона с десяти метров Песьяков успел отразить кулаками.

В дебюте второй половины оппоненты продолжали обмениваться массированными атаками, правда, в заключительной фазе симметрично ошибались при обостряющих передачах в штрафную.

Когда же Ольссон метром с 25-ти минут решился на дальний удар, то мяч чуть не влетел в сетку: Песьяков в красивом прыжке с трудом вытащил его из-под перекладины.

Зато норвежец Норманн почти с такого же расстояния, но уже со штрафного, идеальным ударом по траектории ударом послал мяч в правый верхний от Сафонова угол - 0:1, 64-я минута.

Тут же у хозяев на поле появляется пропускавший последний два матча Кабелла - перед получением травмы француз действовал блестяще, а теперь был снова брошен на спасение "Краснодара".

И эта замена сразу принесла успех: Кабелла, Вандерсон и Петров провели стремительный выпад, а Берг после передачи защитника сборной России забивал уже в пустые ворота с трех метров - 1:1, 72-я минута.

Хозяева продолжали наседать, упустив еще две реальные возможности выйти вперед (Вандерсон не попал в пустой уго, а удар Кабелла с близкого расстояния Песьяков отбил ногой).

"Ростову" все-таки удалось отстоять свои ворота. В результате пятое подряд южное дерби завершается вничью, которой сегодня "быки" имеют право быть явно недовольны.

А уже после финального свистка Мусаев что-то сказал Карасеву, и арбитр показал главному тренеру "Краснодара" "красную" карточку.. Вот такие эмоции сопровождали интереснеший матч...