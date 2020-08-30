Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч

Смерч в Сакском районе очевидцы сняли на видео. На кадрах, размещенных в Instagram, виден вихрь: он перемещается, поднявшись в грозовое облако. В комментариях, оставленных под видео, людей интересовало, опасны ли такие явления.

Как сообщил глава администрации города Саки Александр Овдиенко РИА Новости, это стихийное явление не привело к разрушительным последствиям, жалоб от населения не было.

Директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что последний смерч, который вышел на сушу и причинил ущерб, был зафиксирован в 2003 году в Джанскойском районе. В целом же, смерчи, образуемые на полуострове над морем, безопасны для населения.

Напомним, в июле очевидцы сняли на видео крупный смерч в Азовском море около Щелкино. А месяцем раньше смерч был зафиксирован на западе полуострова, в Раздольненском районе.