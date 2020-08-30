Парадный расчет армии КНР во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. 24 июня 2020 года. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Андрей Денисов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНР:

2020 год для России и Китая имеет особое значение. Народы наших стран отмечают знаменательные события - 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 75-летие Победы китайского народа в антияпонской войне - как говорят в Китае, "войне сопротивления Японии за спасение Родины".

Тогда, в уже далеком от нас 1945 году, беспримерными усилиями армий и народов союзных стран была победоносно завершена Вторая мировая война - самая масштабная и кровопролитная война в истории человечества.

Наши страны были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство того времени - славная страница в истории двусторонних отношений. Роль Советского Союза и Китая в достижении Победы видна, а историю крупнейшей военной страды в истории человечества нужно изучать уважительно и бережно, без искажений и политизации.

Наши страны выражают твердую решимость противостоять любым попыткам исказить историю Второй мировой войны, провести ревизию послевоенного устройства мира, обелить немецкий нацизм и японский милитаризм. Такого рода попытки не только неприемлемы, но и преступны.

После той войны прошло три четверти века. Мир кардинально изменился, мы смогли за эти годы избежать повторения мировых войн. Но все же человечеству приходится сталкиваться с крайне серьезными новыми вызовами и угрозами. Множатся локальные и региональные вооруженные конфликты. Соперничество между великими державами порой приобретает весьма напряженный характер.

Российско-китайское стратегическое партнерство зиждется на общем понимании коренных вопросов мироустройства, созвучных принципиальных подходах к актуальным международным проблемам, широкой общности интересов и глубоком взаимном доверии. Взаимодействие Москвы и Пекина осуществляется в условиях весьма переменчивой и сложной международной обстановки. Дипломатия наших стран должна реагировать на новые вызовы без промедления и проявлять инновационный подход в нестандартных ситуациях. Примером такого "черного лебедя" стала пандемия COVID-19, резко и непредсказуемо осложнившая международные связи и обмены.

Дипломатия наших стран должна реагировать на новые вызовы без промедления и проявлять инновационный подход в нестандартных ситуациях

Москва и Пекин поддерживают центральную роль ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах, взаимодействуют в рамках широкого круга различных международных форматов - ШОС, БРИКС, "Группа двадцати". Важное место занимает трех- и многостороннее партнерство с Индией, Ираном, Монголией, странами АСЕАН. Россия и Китай координируют позиции по всем "горячим" темам международной повестки, вносят вклад в снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, в Афганистане, на Ближнем и Среднем Востоке.

На пространстве Евразии приоритетным направлением взаимодействия является сопряжение строительства ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Большие перспективы имеют сотрудничество на обширном Евразийском пространстве, а также в Арктике, в том числе освоение потенциала Северного морского пути.

Андрей Денисов: Боевое братство того времени - славная страница в истории двусторонних отношений. Фото: Пресс-служба Посольства России в Китае

Антироссийская и антикитайская политика США создает дополнительную нестабильность в международных отношениях, несет риски развитию не только наших стран, но и государств, объединений и регионов, с которыми мы тесно связаны экономически. Безответственные действия Вашингтона по слому сложившейся системы поддержания стратегического баланса и обеспечения глобальной безопасности вынуждают Россию и Китай предпринимать необходимые меры по защите мира и стабильности в регионе и в глобальном масштабе.

В годы Второй мировой войны Советский Союз, несмотря на антикоммунистические взгляды Чан Кайши, оказывал гоминьдановскому правительству весомую помощь в борьбе с иностранными захватчиками и в то же время всячески поддерживал Компартию Китая, ее руководство. В период с 1937 по 1941 г. в Китай были направлены 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников. 14 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Не вернулись домой более 200 наших военных. СССР в те годы стал единственным государством, оказавшим реальную помощь Китаю поставками военной техники.

После победы над фашистcкой Германией Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам, направил войска на восток и в августе 1945 г. в координации с китайскими союзниками нанес сокрушительный удар по расквартированной на Северо-Востоке Китая японской Квантунской армии. Почти 12 тысяч наших солдат и офицеров отдали жизнь за освобождение Китая. Маньчжурская стратегическая наступательная операция стала одной из самых крупных военных операций за всю Вторую мировую войну. Этому в немалой степени способствовала поддержка китайских и монгольских бойцов, партизан, местного населения Северо-Восточного Китая.

Сыны и дочери Китая вместе с советским народом боролись с врагом и на Западном фронте. Достаточно вспомнить о сыне председателя Мао Цзэдуна - офицере Красной Армии Мао Аньине. Даже дети - китайские воспитанники Ивановского интернационального детского дома, оказавшиеся тогда в нашей стране, - как могли помогали общей борьбе.

Память о наших павших воинах в Китае хранят многочисленные военно-мемориальные объекты на китайской земле, посвященные их подвигу. Подготовлены подробные описания 83 таких объектов, включая 60 воинских захоронений и 23 памятника. Много внимания уделяется их содержанию и ремонту. Мы искренне благодарны китайским друзьям, которые чтят память советских воинов. Прошли годы, но мы продолжаем находить воинские захоронения той военной поры. По обобщенным данным, на территории КНР в разные исторические периоды захоронено более 35 тыс. российских и советских воинов. Есть вероятность, что это число может возрасти по мере проведения архивных изысканий и поисковых работ.

В декабре 2018 г. на официальном сайте Посольства России в Пекине был запущен портал на русском и китайском языках, посвященный военно-мемориальной работе в Китае. Это единственный двуязычный источник сведений по данной теме в глобальном информационном пространстве. В канун 75-летия Победы наше посольство размещало на платформе наиболее популярных в Китае соцсетей публикации по истории Великой Отечественной войны и освобождения Северо-Востока Китая. Отмечаем возрастающий интерес китайской аудитории к этой теме. Это подтверждает китайскую мудрость - "не забывай о делах прошлого, они - учитель будущего" (前事不忘，后事之师).

Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России:

Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия возложили на себя тяжелую задачу дать отпор японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии. Китай и Россия пережили жесточайшие испытания и ценой огромных потерь внесли немеркнущий вклад в достижение Победы во Второй мировой войне, избавив человечество от гибели.

История не подлежит забвению, история не будет забыта. Ради достижения Победы в Великой Отечественной войне русский и другие братские народы понесли огромные потери - погибло 27 миллионов человек, почти в каждой семье были погибшие и раненые. Ради защиты государственной независимости и достоинства, а также справедливости и мира во всем мире, участники войны своими подвигами написали трагическую поэму борьбы со злом. Антияпонская война в Китае началась в самый ранний период, эта была самая продолжительная война, которая проходила в тяжелейших условиях, как и Россия, Китай понес колоссальные жертвы.

Чжан Ханьхуэй: Народы Китая и России воевали плечом к плечу, заложив основы великой дружбы. Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

Но это не сломило китайскую армию и китайский народ, которые вели суровую борьбу с японскими агрессорами, уничтожив и оттянув на себя силы противника и заплатив за это огромную цену - более 35 миллионов погибших и раненых. В итоге Китай добился Великой Победы в антияпонской войне, внес огромный вклад в достижение Победы во Второй мировой войне.

Народы Китая и России взаимно поддерживали и помогали друг другу, сражаясь плечом к плечу с фашизмом и милитаризмом, их боевая дружба скреплена кровью и самой жизнью

Народы Китая и России взаимно поддерживали и помогали друг другу, сражаясь плечом к плечу с фашизмом и милитаризмом, их боевая дружба скреплена кровью и самой жизнью. В самое трудное время Великой Отечественной войны лучшие сыны и дочери китайского народа решительно вступили в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Мао Аньин - старший сын председателя Мао Цзэдуна, который был политруком танковой роты Первого Белорусского фронта, в годы войны преодолел тысячи километров, участвуя в боях и дойдя до Берлина. Китайский летчик Тан До, который был заместителем командира авиа-стрелкового полка Советской армии, как атакующий ястреб, совершил ряд успешных налетов на вражескую авиацию. Российский народ во время антияпонской войны оказывал китайскому народу ценную политическую и гуманитарную помощь. В качестве помощи СССР в Китай поступили большие партии вооружения и материалов. Более двух тысяч советских летчиков-добровольцев в составе боевых бригад пришли на помощь китайскому народу, чтобы отразить японскую агрессию, из них более двухсот сложили жизни в боях на китайской земле. В завершающую фазу войны части советской Красной армии были передислоцированы на Северо-Восток Китая, чтобы вместе с китайской армией и народом сражаться с японцами, это стало мощной поддержкой для достижения окончательной Победы китайского народа над врагом.

Народы Китая и России воевали плечом к плечу, заложив основы великой дружбы, которая стала неистощимым по мощи импульсом в развитии китайско-российских отношений и вековой дружбы между нашими народами. Будучи главными победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия придерживаются общепризнанного подхода к истории Второй мировой войны, выступают против фальсификаций исторического прошлого, возложив на себя особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, содействуя развитию и прогрессу всего человечества. 24 июня этого года, в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр обороны Китая, генерал-полковник Вэй Фэнхэ возглавил китайскую делегацию и роту почетного караула Народно-Освободительной армии Китая, которая приняла участие в военном параде на Красной площади в Москве, чтобы оказать практическую поддержку России и продемонстрировать непримиримую позицию по поводу наглых попыток искажения и преуменьшения некоторыми странами значимости истории Второй мировой войны и отрицания заслуг Советского Союза в борьбе с фашизмом. Китай продолжит вместе с Россией твердо отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, чтобы неизменно быть созидателями глобального мира и развития, а также блюстителями международного порядка.