Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Аномально теплыми обещают быть первые пять дней сентября в центре европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Иными словами, вся следующая неделя в центре окажется по-летнему теплой.

По словам Вильфанда, температура будет превышать климатическую норму на два и более градусов, пишет ТАСС. До следующей субботы днем воздух сможет прогреться до +19…23 градусов. "Кроме того, начиная со среды, существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что будет без осадков", - уточнил синоптик.

Самым же жарким днем, как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, для Москвы станет понедельник 31 августа. В последний день уходящего лета температура поднимется до 25…30 градусов. На юге области ожидается до +31. Будет солнечно. Хорошую погоду жду синоптики и первого сентября. В Москве воздух может прогреться до 20…25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный,

Ранее Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", что погода первого осеннего месяца будет соответствовать климатической норме или будет чуть выше нее. Это касается большей части европейской территории страны, Урала и Западной Сибири. Везде температура будет около и выше нормы, подчеркнул Вильфанд. Сентябрь не обещает быть слишком "мокрым" месяцем. Без осенних дождей, конечно, не обойтись, но осадки прогнозируются в пределах нормы и ниже нее. "Избыток осадков нигде не прогнозируется", - отметил метеоролог.