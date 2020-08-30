Новая правовая практика: граждане все чаще стали приходить к нотариусу, чтобы юридически зафиксировать переписку в соцсети или мессенджере. Документ с печатью нужен для предъявления в суде, чтобы оппонент ответил за свои слова.

По данным Федеральной нотариальной палаты, за семь месяцев этого года за фиксацией каких-то электронных событий к нотариусам обратились более 13,5 тысячи человек.

Например, скриншоты беседы в рабочем чате, сделанные нотариусом, помогли разрешить спор между работодателем и бывшим сотрудником. Фотограф состоял в штате одного из ресторанов, потом уволился. Видимо, между ним и начальством пробежала какая-то кошка, потому что он затаил обиду и подал на владельцев заведения в суд. По словам фотографа, они незаконно использовали его работы для оформления меню, сайта и т.д. В свою очередь, рестораторы предъявили в суде скриншоты переписки с печатью нотариуса. Онлайн-контакты, юридически зафиксированные нотариусом, доказывали: фотографии являлись результатом исполнения трудовых обязательств сотрудника, и ресторан был вправе использовать их по своему усмотрению.

Такая услуга называется обеспечением доказательств.

"Обеспечение доказательств в сети "Интернет" выступает ярким примером нотариального действия, которое появилось не так давно и довольно быстро получило признание как современный и эффективный инструмент защиты прав граждан и юрлиц, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - По итогам прошлого года спрос на это нотариальное действие вырос на 12 процентов. А количество заявителей, обратившихся за ним за последние семь месяцев - более 13,5 тысячи человек, позволяет говорить о сохранении тенденции: потребность в этом нотариальном действии стабильно растет даже с учетом корректив, которые внес 2020 год".

Всего в год за этим нотариальным действием обращаются не менее 20-25 тысяч раз. "По итогам первой половины 2020 года активнее всего его освоили жители Москвы и Санкт-Петербурга, на третьем месте по числу обращений - Краснодарский край, - сообщили в нотариате. - Популярный сегодня запрос к нотариусам - зафиксировать не сведения на сайте, а переписку в соцсети, электронной почте или мессенджере".

Как и любой другой нотариальный акт, протокол осмотра веб-страниц наделен повышенной доказательственной силой, а значит - не требует дополнительных подтверждений для суда. Причем у нотариального протокола нет срока давности. А значит, уже не важно, как будет выглядеть сайт или чат в мессенджере на момент подачи иска в суд. Удаление или редактирование публикаций в интернете, которые изначально были зафиксированы с помощью нотариуса, уже не спасет нарушителя от ответственности.

За обеспечением доказательств к нотариусу идут и представители крупных компаний, и малый бизнес, и творческие люди, которые нуждаются в защите авторских прав, и те, кто стал жертвой травли в интернете. Любопытно, что не так давно к нотариусу обращались представители налоговой инспекции. Им потребовалось юридически подтвердить факт наличия в ассортименте интернет-магазина одной из компаний товаров определенного бренда.

"Сегодня, когда гражданский оборот переходит в цифровое пространство, необходимо гарантировать защиту прав граждан и их собственности, и это является задачей нотариальной деятельности, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Нотариат активно развивает цифровые инновации в своей работе, что позволяет создавать удобные и безопасные сервисы для людей в новых, электронных форматах".