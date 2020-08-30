Сборная России в воскресенье вечером сыграла против команды Индии в финале первой в истории Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, детища президента международной федерации этого вида спорта Аркадия Дворковича.

Напомним, что россияне подключились к турниру с суммарным участием 163 (!) стран с пятой стадии, начав борьбу в топ-дивизионе. Со стопроцентным результатом девять побед в девяти матчевых встречах наша сборная вышла в плей-офф, который начала со второго раунда - с четвертьфинала.

В плей-офф формат противостояний изменился. Команды играли между собой не один, а уже два раза, со сменой цвета фигур на всех шести досках, при этом были разрешены замены. Так что в одном матче могла сыграть вся дюжина шахматистов из заявки сборной на турнир. Например, в четвертьфинале с Венгрией главный тренер Александр Мотылев задействовал десять наших участников. Россия разгромила мадьяров в первой встрече (5:1), далее была ничья (3:3), что в сумме дало общий положительный исход.

Полуфинал с американцами получился куда более напряженным, у наших перевес минимальный. Сначала - 3,5:2,5. Свои партии выиграли Александра Горячкина и Александра Костенюк, ничьи у Александра Грищука, Даниила Дубова и Андрея Есипенко, уступила сопернице на юниорской доске Полина Шувалова. В ответной битве зафиксирована ничья, причем все шесть поединков оказались результативными. Победы в активе Яна Непомнящего, Костенюк и Шуваловой, черным цветом потерпели поражения Грищук, Горячкина и Есипенко.