Российско-сербская экспедиция отправилась в путешествие в Герцеговину

В годовщину празднования 175-летия со дня основания Русского географического общества (РГО) была сформирована российско-сербская экспедиция во главе с ректором Университета в Восточном Сараево Миланом Куличем. 29 августа она отправилась в двухдневное путешествие в Герцеговину на поиски российского культурно-исторического наследия. При этом сербский ученый в качестве девиза группы выбрал слова из наставления, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский, Митрополит Черногорский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!".

В состав экспедиции вошли представители указанного ВУЗа: проректор Сандра Иванович, декан философского факультета Драга Мастилович, замдекана богословского факультета Дарго Джого, а также корреспондент "Российской газеты", член РГО Александр Борисов.

Александр Борисов и Милан Кулич. Фото: Александр Борисов

Стоит также отметить, что для лучшего описания той или иной достопримечательности или памятника в Герцеговине будут использованы фрагменты книги "Босния, Герцеговина и Старая Сербия", написанной замечательным русским ученым, славяноведом, Александром Федоровичем Гильфердингом (1831-1872), который в середине 19-го столетия являлся русским консулом в Боснии.

Мостар

Город Мостар. Фото: Александр Борисов

Первым объектом научного изучения становится необыкновенный город Мостар, основанный в 1566 году на реке Неретва, являющийся неофициальной столицей Герцеговины. Он уникален тем, что здесь пересекаются культуры Востока и Запада, христианство и ислам, а разделяет эти миры - Старый мост 16-го века (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Официальное открытие российского консульства в Мостаре состоялось 30 августа 1858 года, что стало отражением новой концепции внешнеполитической деятельности министра иностранных дел Российской Империи Александра Михайловича Горчакова, видевшего Балканы одним из приоритетных направлений работы. Первым его руководителем стал Валериан Владимирович Безобразов, добравшийся сюда лишь осенью 1859 года. Затем этот пост занимали Николай Александрович Илларионов и Яков Петрович Славолюбов. Весной 1875 года консульство было закрыто. Местное население крайне чувствительно восприняло это известие и продолжало верить в то, что Россия все же пришлет сюда нового консула. Драга Мастилович считает, что консульство в Мостаре позволяло в нужном направлении корректировать российскую политику на Балканах, содействовать укреплению связей между русскими общественными организациями и местными славянами, прежде всего, сербами. Историк также размышляет о значимости открытия канцелярии посольства России в Баня-Луке и Мостаре.

Одной из ключевых достопримечательностей Мостара исторически являлся православный Соборный храм Святой Троицы, возведенный в 1873 году при значительном российском финансовом участии (треть стоимости всех работ оплачено из России). В 1992 году в ходе нарастающего югоконфликта церковь была взорвана и полностью уничтожена. В 2011 году начинается ее восстановление в соответствии с первоначальным обликом. Для сербского население Мостара, численность которого сократилась в разы, восстановление храма имеет большое духовное значение. Поэтому сербы вновь просят о поддержке Москву.

Следует отметить, что в резиденции Митрополита Дабробосанского в Мостаре хранятся две ценнейшие иконы работы венецианского мастера Николы ди Пьетро, созданные в первой половине 15 века, - "Спаситель света" и "Иоанн Креститель". Они были переданы консулом Александром Гильфердингом в дар сербским братьям от императорской семьи Романовых.

Авторитетный богослов Дарко Джого, закончивший в эти дни работу над книгой "Русь: российско-украинский церковный вопрос", говорит о близости мировоззренческих позиций у россиян и сербов. По его словам, наиболее точно их сформулировал великий философ Иван Александрович Ильин (1883-1954): "Сердечное созерцание, совестливая воля и верующая мысль - вот три великие силы грядущего, которым будут по плечу все проблемы Бытия".

Монастырь Житомислич

Монастырь Житомислич. Фото: Александр Борисов

В 15 километрах к югу от Мостара расположен мужской монастырь Сербской Православной Церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, возведенный представителями знатного герцеговинского рода - Милорадовичи-Храбреновичи, ведущего свое происхождение от графов Охмукевичей и сыгравшего значительную роль в истории России.

Драга Мастилович напомнил, что яркий представитель этого рода - Михаил Андреевич Милорадович - герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю". Наибольшую известность серб приобрел как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, не случайно о нем был наслышан и сам Наполеон. Подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России. Особый период его жизни - назначение на должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга в 1818 году.

Гильфердинг называл монастырь Житомислич самой богатой обителью в Герцеговине в тот период. "Последний знатный род Христианский в Герцеговине, не знаю, по какому случаю сохранивший свое значение и свои поместья еще более ста лет после нашествия Турок, которые истребляли или обращали в Ислам всю туземную аристократию в этих странах, Милорадовичи употребили все свое имение на постройку церквей в своем родном крае и потом переселились в Россию, - сообщал дипломат. - Из трех братьев Милорадовичей, старший Милослав построил в 1585 году монастырь Житомислич". Он также указывал на то, что "общение обители этой с потомками ее основателя долго не прекращалось и после переселения Милорадовичей в Россию". "На заглавном листе Общей Минеи иноки не без гордости показывают надпись: "лето от Рождества Христова 1717 сию святую книгу пожаловал Петр Монарх Российский в Сербскую землю в монастырь Житомыслич и принесе их Гавро и Михаил, сынови Илие Милорадовича". Еще в 1802 году монастырь получил милостыню из России от Милорадовичей", - отмечал консул.

После революции 1917 года Милорадовичи покинули Россию, но их потомки, проживающие на Западе, и по сей день продолжают помогать монастырю.

Страшная трагедия разыгралась здесь в 1941 году: все монахи были убиты фашистами, а обитель разграблена. Церковь чудом уцелела. После окончания Второй мировой войны монастырь был восстановлен и взят под защиту государства в качестве культурно-исторического памятника. Однако в 1992 году в ходе кровопролитных событий в Боснии и Герцеговине он был снова полностью разрушен хорватскими вооруженными формированиями - на этот раз уже вместе с церковью. Сейчас в монастыре заново отстроена и церковь, и кельи для монахов. Духовная жизнь здесь продолжается.

Пребиловцы

Недалеко от Мостара расположено место, символизирующееся с сербской Голгофой, - село Пребиловцы. Драга Мастилович на месте этой страшной трагедии подробно рассказал о преступлениях марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945), разъяснив, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов XIX века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в Хорватии (НГХ). В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов", - напомнил профессор.

Историк сообщил, что шестого августа 1941 года, в богатое село - Пребиловцы, насчитывавшего тогда тысячу жителей, вошли усташи. Они увели свыше 830 женщин, стариков и детей в окрестные горы, сбросив их в "яму" Голубинка (пропасти и провалы назывались здесь "ямами"). Этот метод широко ими использовался для массового уничтожения сербского, цыганского, еврейского населения, а также всех противников фашизма. В конце Второй мировой войны, чтобы скрыть свои преступления, усташи просто залили многие "ямы" бетоном. Не стремилось обнародовать страшные подробности трагедии и коммунистическое правительство маршала Иосипа Броза Тито, так как это не соответствовало его представлениям о правильном строительстве нового интернационального государства.

В 1990-е годы родственники извлекли кости мучеников и перенесли в мемориальную церковь Собора сербских святителей. Четвертого августа 1991 года литургию по погибшим лично отслужил Патриарх Сербский Павел. В 1992 году хорваты вновь взорвали церковь и уничтожили захоронение, убив, как говорят, Пребиловацких мучеников во второй раз. Сейчас на месте разоренной церкви возведена новая, а собранные по крупицам частицы дважды убиенных снова похоронены в крипте нового храма Вознесения Господня. В 2015 году мученики Пребиловацкие причислены к лику святых.