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30.08.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Вцепились в краба

Рыбакам предложат рабочие места и инвестиции взамен на квоты
Текст: Татьяна Карабут
У предлагаемой реформы рыбной отрасли - новые аргументы за и против. "ОПОРА России" опасается, что увеличение инвестквот на вылов рыбы нанесет ущерб представителям малого и среднего бизнеса. Но в минвостокразвития обещают направить полученные таким образом средства на развитие Дальнего Востока и в том числе создание новых рабочих мест.
Фото: Лев Федосеев / ТАСС Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин обратился к вице-премьерам Виктории Абрамченко и Юрию Трутневу с просьбой сохранить существующий принцип распределения квот на вылов рыбы (копии писем есть у "РГ"). Она учитывает как интересы промысловых населенных пунктов и предприятий, исторически занимающихся рыболовством и переработкой, так и интересы крупных инвесторов, вкладывающих средства в строительство и развитие крупных заводов или судов, считает автор писем.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Рыбной отрасли предлагают поменять квоты на аукционы

Раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. Но три года назад 20% всех квот на рыбу стали направляться через аукционы. В прошлом году к ним добавились 50% квот на краба. "В нагрузку" победитель аукциона берет на себя обязательства по обновлению флота и перерабатывающих мощностей.

В июле Русская рыбопромышленная компания (РРПК) направила председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой увеличить инвестквоты добычи рыбы с 20 до 50% и краба с 50 до 100%. Это позволит обеспечить полную загрузку обновленного флота, обеспечит судостроителям заказы на 600 млрд руб. в течение 30 лет, считают в РРПК.

По мнению Александра Калинина, это приведет к перераспределению в пользу крупных инвесторов природного ресурса стоимостью свыше 500 млрд руб. Тогда как 84% предприятий отрасли - малый и средний бизнес. На Дальнем Востоке расположены 18 градо- и поселкообразующих предприятий, рыболовецких колхозов и артелей, которые фактически живут за счет исторических квот. "Моногорода и поселки будут лишены существенной части налоговых поступлений в бюджет и средств для поддержания инфраструктуры", - говорится в письмах.

Но переход от исторического принципа к аукционам поддерживают в ФАС. Это приведет к конкурентному отбору компаний, притоку инвестиций в производственные мощности, развитию территорий, и повышению качества жизни проживающих там людей, считают в ведомстве.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Как рыбная отрасль пережила острую фазу коронакризиса

Предложение РРПК также фактически поддержало минвостокразвития, предложив ровно те же параметры инвестквот, что и РРПК. "Доходы федерального бюджета от продажи соответствующих квот направить в том числе на цели развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в перечне мер по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики, подготовленных ведомством в конце июля. В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита на Дальний Восток поднялся на борт судна "Командор", построенного по программе инвестквот, и пообщался с рыбаками, пообещав взвешенно подойти к этому вопросу. А на днях глава минвостокразвития Александр Козлов представил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2024 года. По ней предполагается создать более 1,2 тыс. новых предприятий и около 100 тыс. рабочих мест. При этом новые предприятия будут создаваться именно в маленьких населенных пунктах или труднодоступных местах.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минвостокразвития

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