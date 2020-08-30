Самый дорогой баран в мире продан на аукционе в Шотландии

Самый дорогой баран в мире продан на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии. Его стоимость составила рекордные 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов).

Речь идет о баране породы тексель по кличке Double Diamond. Начальная ставка составляла 10,5 тысячи фунтов, пишет РИА Новости, ссылаясь на британское издание Independent. Итоговая же цена, предложенная тремя покупателями, стала рекордной не только для Великобритании, но и для всего мира.

Отметим, что предыдущий рекорд стоимости был установлен 11 лет назад на аукционе в шотландском Ланарке. Тогда самый дорогой баран был продан за 231 тысячу фунтов.