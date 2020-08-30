На выходных состоялись матчи шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ), после которых турнир возьмет небольшую паузу из-за матчей сборных.

Когда перед стартом сезона новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что цель клуба - завоевание чемпионства, многие эксперты восприняли эти слова не всерьез. Все же в прошлом розыгрыше чемпионата "красно-белые" заняли седьмое место, остались без еврокубков. Плюс усилились конкуренты.

Конечно, делать далеко идущие выводы по шести турам преждевременно, но спартаковцы действительно готовы к борьбе с "Зенитом" и остальными лидерами. Команда Доменико Тедеско добилась второй волевой победы подряд на своем поле, обыграв "Арсенал" (2:1), и как минимум на сутки вышла на первое место в турнирной таблице. У "Спартака" теперь 14 очков, что на два больше, чем у "Зенита", который в воскресенье встречался с "Локомотивом".

Многое в противостоянии "красно-белых" с "Арсеналом" предопределило удаление одного из лидера туляков Даниила Лесового. Он еще до перерыва покинул поле, получив вторую желтую карточку за оскорбление бокового судьи. Разумеется, что представители "Арсенала" остались крайне недовольны таким решением и после матча критиковали рефери.

- Судья неправильно оценил ситуацию. Мяч ушел на угловой, но боковой не заметил этого. Наш игрок поддался эмоциям. Конечно, он мог так не реагировать, однако эмоции бывают у всех, тем более в футболе, - отметил главный тренер туляков Сергей Подпалый. - Мы настраивались взять очки. Поначалу понимали, что соперник будет много атаковать. Подстраивали выход из обороны и стандарты, но судейские решения не позволили набрать очки.

Ну а спартаковцы стараются избегать темы с судейством. В начале сезона и в концовке предыдущего москвичи вдоволь настрадались от ошибок рефери.

- Мы больше не забиваем со спорных моментов, поэтому нет никаких разговоров по судейству. Не хочу на этом акцентировать внимание и комментировать их работу. С уважением отношусь к арбитрам, - заявил капитан "Спартака" Георгий Джикия. - Всегда приятно выигрывать и быть на первом месте. Но я много раз говорил, что не стоит сейчас смотреть на таблицу. Все подсчеты будем делать после 30-го тура.

К слову, "красно-белые" не уступают семь матчей подряд. Это самая длинная серия при Доменико Тедеско, который возглавил команду в октябре 2019 года.

- Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и команда. Мы много от них требуем, но они выполняют все. Ребята выдержали тяжелый и плотный график. На таблицу смотреть рано, сделаем это в мае. Сегодня был очень непростой матч. Возможно, более справедливым результатом была бы ничья. Но, с другой стороны, мы должны были побеждать "Сочи", а встреча завершилась ничьей, - подчеркнул Тедеско.

Кстати, уже в ближайшее время "Спартак" может усилиться еще одним игроком. По информации зарубежных СМИ, московский клуб - главный претендент на форварда "Порту" Тикиньо Соареса. Руководство "драконов" не возражает против ухода футболиста и готово расстаться с ним за десять миллионов евро. Что интересно, еще прошлым летом Соарес мог оказаться в России. "Динамо" хотело арендовать его с правом выкупа за 12 миллионов, но сделка сорвалась.

Поделили очки команды, по итогам прошлого сезона поднявшиеся в РПЛ, - "Химки" и "Ротор" (1:1). Отметим, что эти клубы остаются единственными в чемпионате, не одержавшими пока ни одной победы.

- Пауза пойдет нам на пользу, потому что нагрузка на футболистов выпала достаточно большая, и ротации для глубины состава у нас тоже не хватало. Ребята восстановятся и подготовятся к следующей части чемпионата. Стоит ли ждать новичков? Да, трансферное окно открыто. Мы работаем в этом направлении и ждем пополнения, - сказал главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько.

"Спартак" не знает поражений в семи матчах подряд. Это самая длинная серия при Доменико Тедеско

Тем временем стало известно, что лидер "Локомотива" Алексей Миранчук близок к переходу в "Аталанту". По последней информации, итальянский клуб заплатит за него 14,5 миллиона евро. По условиям сделки "железнодорожники" получат определенный процент от суммы последующей продажи хавбека. С "Аталантой" россиянин подпишет пятилетний контракт.